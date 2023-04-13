不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她：低調正很久了

▲劉俊豪與慈妹合比愛心。（圖／富邦悍將提供）

記者曾筠淇／綜合報導

不少啦啦隊成員人氣高，除了峮峮、林襄，近日也有許多人關注富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的「慈妹」。就有網友發文表示，日前他看到慈妹應援的影片，頓時覺得有人可以威脅到林襄，大家比較喜歡慈妹還是林襄？貼文曝光後，再度引發討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「慈妹和林襄哪個才是最頂的」為題發文，提到日前因為演算法的關係，他突然看到慈妹的應援影片。對此，他不禁直呼，不看還好，一看很驚人，居然有人可以威脅到高人氣的林襄，以這兩人來說，大家覺得誰才是啦啦隊的「一姐」？

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▲慈妹。（圖／翻攝自Instagram／_joyceee037）

貼文曝光後，不少網友都直喊，「慈妹真的好漂亮喔」、「慈妹啊，好可愛、好甜」、「慈妹啊，身材、臉蛋完勝，極品」、「慈妹是走戀愛感」、「慈妹是天然美，好太多了」、「慈妹現場看本人比照片更漂亮」、「慈妹低調正很久了，今年準備起飛」、「慈妹勝！比較天然的美女」、「慈妹真的讚」。

也有網友回應，「林襄！」原PO則補充，佐佐木朗希好像比較喜歡林襄。不過有網友認為，林襄和慈妹的類型其實不太一樣，「慈妹類型要跟籃籃比吧」。

除了慈妹和林襄，還有些網友點名其他啦啦隊女神，「我愛短今」、「短今才是最頂的」、「籃籃最頂」、「丹丹樂勝」、「秀秀子」、「我大貴貴最高」。

▲佐佐木朗希看到林襄後不知所措。（圖／翻攝自YouTube／Rakuten Girls）

事實上，有「令和怪物」之稱的佐佐木朗希先前曾和林襄合照，當時除了露出靦腆的表情，還因為不知所措，在一旁假裝揮棒練習，不敢看對方。

▲劉俊豪是慈妹的粉絲。（圖／富邦悍將提供）

值得一提的是，富邦悍將劉俊豪則透露他很喜歡慈妹，之前主場比賽結束，他找到機會就和對方拍照並分享在IG，寫下「身為粉絲的我直接很開心」。當時慈妹轉發並回覆，「下次打好才能合照」。

劉俊豪昨（12）日獲選單場MVP，站上賽後英雄台。由於慈妹剛好有到球場應援，所以也送上簽名的應援毛巾，還主動比出「愛心」手勢合影，讓劉俊豪害羞臉紅。而兩人合影的畫面，也在網路掀起討論，不少網友都調侃，「可以結婚了」、「愛的力量真強大」、「看來慈妹要多多上班了」。