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空品拉警報！彰化到屏東23測站亮紅燈　環保署估：影響到明天

▲▼空品不佳，雲林西螺霧濛濛。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今天中南部空氣品質不佳，上午10時，從彰化到屏東共23測站亮紅燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許敏溶／台北報導

由於今（14）日環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平風速偏弱，混合層偏低垂直擴散條件差，污染物易累積，根據環保署今天上午10時觀測資料，從彰化到屏東共有23個測站空氣品質達到紅色警示等級，環保署提醒，今天中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級，而紅燈代表「所有族群應減少在戶外活動」，請民眾注意。

由於近期中國大陸發生沙塵暴，空氣汙染物順著台灣海峽的西北風移入，導致昨天西部的彰化、雲林等中部縣市，在午後空氣品質持續惡化，而環保署預估這波境外空污將持續到明天。

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環保署表示，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；預估金馬及夜晚至清晨，西半部易有局部霧或低雲影響能見度，宜花東空品區為「良好」等級；澎湖為「普通」等級；北部、竹苗空品區及金馬為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

▲▼今天空品不佳，從彰化到屏東共23個測站亮紅燈。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲今天空品不佳，上午10時，從彰化到屏東共23個測站亮紅燈。（圖／記者許敏溶翻攝）

不過，環保署指出，明（15）日因鋒面通過及東北季風增強，竹苗以北位於迎風面且白天降雨機率大，午後東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，擴散條件普通，中部以南位下風處，擴散條件差，污染物易累積，預估宜花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署表示，下周日（16）環境風場為東北東至偏東風，可能挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜花東空品區為「良好」等級；北部與竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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