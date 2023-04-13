139縣道死亡彎道又撞車「卡進電桿縫」　20歲騎士送醫

記者唐詠絮／彰化報導

又撞了！彰化139縣道有死亡彎道之稱，今天（13日）下午下班時間，年約20歲張姓騎士行經大彎道9.8K處時，疑似操作不慎，直接衝撞上路旁的電線桿，機車卡在護欄中、受損嚴重，所幸他命大，手腳受傷骨折，警消救據報後立即送醫救治。警方也提醒駕駛人行經時139縣道時，務必保持車速，也不要壓車，以免危及自身安全。

▲彰化139縣道騎士撞電杆卡護欄。（圖／民眾提供，以下同）

這起案件發生在今天下午5點多，張男自撞電線杆人也卡在護欄間，一旁的居民及路過民眾紛紛到現場協助，將張男救出，手腳疑似有骨折、意識清楚，而上個月也有1名19歲騎士騎車經過139縣道6.8K處時，噴飛跌落，受傷送醫。

139縣道位處彰化南投八卦山稜線，是中部地區知名的景觀公路，吸引許多重機車族前來遊玩，卻因山路彎道多，往往因超速或在過彎壓車失控等，常發生傷亡車禍，因而有「死亡彎道」稱號，光是彰化路段長達4公里轄區就設有2測速桿，限速從50降到40公里。

在過去1年來，彰化警方除了在139縣道作測速桿取締違規，還投入警力，加強測速執法及違規攔查，縣道139線交通事故死亡已從2021發生7人，至2022年發生1人，死亡人數已減少6人，成效明顯可見。