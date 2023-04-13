淫乩童裝神弄鬼姦2少女判12年　剛出獄又性侵2人...這次重判18年　

▲高男對2女伸魔掌，今年3月彰化地院判18年有期徒刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名高姓男子 (40歲)，14年前假藉曾當乩童有神靈附體，軟禁性侵2名16歲女高中生，被依妨害性自主罪判處12年定讞；高男假釋出獄後，竟再度對一名12歲女童及一名精神障礙女子伸出魔掌，今年1月被遭收押送進看守所。彰化地方法院日前審結，再將他重判18年徒刑。

2009年8月，體重百公斤皮膚黝黑的26歲高男，平日當乩童，卻在網路聊天室化身為高富帥，並從網路下載帥哥圖，用假名誘騙兩名16歲少女上當。

高男假稱自己有神靈附體，誆騙「少女被神明附身」、「身旁圍繞一群鬼」，如果離開他恐有生命危險，拘禁性侵兩名未成年少女，被害人如果不從就會遭到毆打，後被依妨害性自主罪判處12年重刑。

2020年5月，高男假釋出獄才幾個月， 居然又開始犯案，他這次鎖定一名12歲女童，及一名已成年、但有精神障礙的女子。高除誘騙女童拍裸照外，還性侵對方，對方如果反抗，就揚言要把裸照公開。檢方調查後，依妨害性自主罪嫌等罪起訴，高也被羈押進看守所。彰化地院今年3月審結，法官審酌高男為滿足一己私慾，漠視他人性自主決定權，對於女性身體性自主權毫無尊重，惡性實屬重大，重判18年有期徒刑。

法官表示，為規避刑罰的執行而逃亡可能性更非同以往，且難免反覆再犯，已經不是具保、責付或限制住居可替代，為了保全刑事審判、執行進行，為了確保上訴審判或執行程序順利進行，法官裁定今(13)日起延長羈押2月。