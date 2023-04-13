碳費徵收明年上路　環保署：今年底成完成法制「委員會決定費率」

▲「淨零轉型、攜手前行」氣候論壇今舉行，對碳費徵收明年上路，環保署將在今年底成完成法制，由委員會決定費率。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為達成2050淨零排放，碳費徵收預計在2024年上路，環保署今（13日）指出，碳費徵收將在今年底前完成所有徵收法制，並在明年送交碳費審議委員會決定費率，且會定期檢討，初期規劃徵收對象為年排放量達2.5萬噸者，採取「先大後小、分階段徵收」原則，另外會搭配優惠費率及自主減量計畫，達成國家減量目標。

4月22日世界地球日即將到來，由於主題「投資我們的星球」，強調「守護地球、刻不容緩」。環保署在今天舉辦「淨零轉型、攜手前行」氣候論壇，由前署長、成大名譽教授張祖恩主持，邀請6位產、官、學、研實際投入淨零轉型領航者，分享實踐經驗並深度對談。

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行政院環境保護署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀首先指出，全球溫室氣體排放仍呈現上升趨勢，全球淨零勢在必行，台灣推動2050淨零排放，也依照溫室氣體減量及管理法，訂定五年為一期的階段管制目標，通過氣候變遷因應法，是全球第十八個將淨零排放入法的國家。

蔡玲儀提及，在這次修法中推動實施碳定價，外界關心的碳費徵收，將在今年底前完成所有徵收法制，並在明年送交碳費審議委員會訂定費率，且會定期檢討，初期規劃徵收對象為年排放量達2.5萬噸以上的電力及製造業者，採取「先大後小、分階段徵收」原則，另外會搭配優惠費率及自主減量計畫。

▲環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，碳費徵收將在明年送交碳費審議委員會訂定費率。（圖／記者許敏溶攝）

環保署長張子敬則補充，為踐行「資源循環零廢棄」淨零關鍵戰略，環保署已啟動「資源循環促進法」修法作業，將現行《廢棄物清理法》及《資源回收再利用法》融入新法，為提升資源再利用並健全管理，透過修法翻轉廢棄物定義，參考資再法概念，由減少產生廢棄物、再使用（不改變型態）、再利用（改變型態）、能源回收（如固體再生燃料）、妥善處理等5個階段，促使資源極大化、廢棄物極小化。

張子敬指出，這次修法重點包括綠色源頭管理、廢棄物管理、強化循環、妥善處理及遏止不法，並將事業廢棄物再利用管理權責回歸環保署統籌，鬆綁再利用許可制度，讓資源循環更順暢；目前已將修法方向與各界溝通，廣納意見，最快下半年正式提出草案。

▲環保署長張子敬表示，將透過修法翻轉廢棄物定義，資源極大化、廢棄物極小化。（圖／記者許敏溶攝）