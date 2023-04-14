懷孕不給碰！他買飛機杯「還沒爽到」秒慘了　老婆嗆變態

▲原PO偷買飛機杯，老婆發現後怒罵變態。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

懷孕是開心的事，但夫妻面對性慾不同調，面對面溝通很重要！一名人夫透露，老婆懷有身孕，兩人房事處於休戰狀態，不過身為男人總有性慾，以往原PO都靠萬能雙手來解決，如今他偷買飛機杯來助興，豈料老婆發現後氣罵「變態」，讓原PO傻眼不已，「連自己最基本的快樂都不能解放嗎？」

一名男網友在臉書《靠北婚姻－社團討論區》表示，目前老婆懷孕中，「她不讓我碰，我也沒有打算要碰她」，每當性慾一來，原PO都是自己DIY解決，也偷偷網購飛機杯想體驗一下。

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好巧不巧，老婆去超商拿網購的東西時，店員熱心表示有原PO的網購，於是老婆就一起領回家。好奇心驅使下，老婆也打開包裝查看，難以接受原PO偷買飛機杯洩慾，兩人為此大吵一架。

老婆火冒三丈大罵原PO變態，還要求把飛機杯丟掉，一番話讓原PO感到莫名其妙，「我也會有需求啊...難道懷孕中，連自己最基本的快樂都不能解放嗎？我又不求她」，因此想問大家怎麼看？

文章曝光後，網友紛紛笑虧「是我就丟掉再買兩個，看妳怎麼阻止我」、「等她生完就會買一打飛機杯送你了～相信我」、「只有多多溝通，證明你是很正常的男人」、「這老婆會不會太嚴苛了」、「先處理店員吧」、「叫老婆來看留言」。

也有女網友緩頰解釋，「老婆可能想法簡單，也不懂男人的需求，再來她懷孕了，身心都會開始變化，容易胡思亂想，你要花更多時間陪她一起走過這個孕期，她應該也能懂你的需求，婚姻剛開始而已，好好溝通、表達自己想法、接受對方的感受，才能處理問題」。

▼網友熱議。（圖／翻攝靠北婚姻－社團討論區）

