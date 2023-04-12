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社會 社會焦點 保障人權

狼師性侵2國中妹上演活春宮還讓她們懷孕　2妹子都因此墮胎！

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲新北市補習班狼師與2名國中少女發生關係，還讓她們懷孕墮胎。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市某國高中補習班彭姓老師，在2013到2015年間，陸續與2名國中女學生發生關係，甚至還在其他女同學在場時，上演活春宮。2名國中妹都因此懷孕，2人也只能持他人健保卡，冒名墮胎，其中1名國中妹還因此墮胎2次。最高法院審理後，將彭男判刑4年6月定讞。

判決指出，彭男自2010年起，在新北市某補習班擔任數學老師，負責教授國中數學。而他在2013年間，先認識當時年僅15歲的少女小曼（化名），彭男以即時通與小曼聊天並展開追求，2人進而交往並發生關係，2人多次發生關係，甚至有一次還在其他女同學也在住處時，上演活春宮讓女同學觀賞。小曼在2013年8月間發現懷孕，3個月後偷偷拿姐姐的健保卡，到桃園的診所實施人工流產。

彭男在2015年間，又認識當時年僅14歲的另名少女小芊（化名），並多次發生關係，小芊在2015年6月間發現自己懷有彭男的身孕，彭男拿出自己妹妹的健保卡，要小芊到診所進行人工流產。小芊首次流產後3個月，又與彭男發生關係並懷孕，彭男又再度拿出妹妹的健保卡，要小芊二度流產，讓小芊身心俱疲。

2名女子成年後，陸續對彭男提出告訴，檢警偵辦後，對彭男提起公訴。法院審理時，彭男否認犯罪，辯稱發生關係時以為對方都已經滿16歲，並非心智未成熟之人，不構成犯罪。

但法院調查後，發現彭男早在小曼國一時就交往、發生關係，另外當時觀賞活春宮的女同學也證稱，2人交往許久，小曼也多次展示雙方間的鹹濕對話，顯見彭男知悉小曼未滿16歲。至於小芊部分，她也供稱知道彭男曾與小曼交往，彭男甚至還誇口讓小曼懷孕墮胎，「小朋友已經長出手腳了。」顯見彭男確實名之2女均未滿16歲而發生關係。一二審法院均將他判刑4年6月，全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

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