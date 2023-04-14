台版柬埔寨首腦「藍道」每天少觀所裝乖拔草　晚上下令虐殺豬仔

記者黃翊婷／綜合報導

台版柬埔寨首腦「藍道」杜承哲等人11日落網，昨日（13日）被法院裁定羈押禁見。杜承哲過去曾因詐欺案被判刑，需要服勞役1700個小時，他每日白天開車前往台北少年觀護所拔草，表現乖巧，回家後卻下令拘禁、虐打「豬仔」，甚至會針對看不順眼的受害者進行電擊，最終導致3人遭虐死。

▲警方兵分多路在雙北市、台中逮捕杜承哲等人。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方去年查獲台版柬埔寨案件，震驚全台，此案共有61名受害者遭囚禁，其中3人不幸死亡；經歷數個月的追查，檢警終於在今年4月11日逮捕集團首腦「藍道」杜承哲、副手「泰勒」薛隆廷、帳房「西利亞」洪俊杰等7人。

檢方認為，杜承哲、薛隆廷、洪俊杰涉犯組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢、加重強盜、私行拘禁、非法使人施用第三級毒品、私行拘禁致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證、勾串及反覆實施之虞；林晏齊涉犯組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串及反覆實施之虞，均依法向法院聲請羈押禁見，並在13日下午3時許獲得裁准。

▲警方破門抓人。

杜承哲過去曾是詐騙集團的小弟，一路從基層做到自立門戶，去年因為詐欺案被判刑，需要服勞役1700個小時，他每日天還沒亮就起床，開車2小時從台中前往位於新北市土城區的台北少年觀護所，拔草、掃地4個小時，維持環境整潔，做完再開車返回台中。

然而，杜承哲在服勞役期間看似乖巧，實際上他仍持續暗中指揮集團成員，以假求職的名義囚禁受害者，並將受害者的帳戶拿來洗錢。檢警從扣押的集團成員手機中發現內部對話，杜承哲曾下令「沒有分強不強控，不乖就是揍」。

▼▲遭囚禁虐待的受害者多達61人。（資料照／記者陳雕文翻攝）

杜承哲等人將虐待受害者的過程當成餘興節目，不僅會討論腳鐐鏈子太長等問題，還曾說出「請人頭吃全套電療、全身電療」等話，並電擊男性受害者的睪丸，電完也會回報給其他成員「腫的跟米龜一樣」，杜承哲甚至回傳「拍影片給我」等訊息給其他人。

後來，遭到囚禁虐待的38歲黃男、45歲黃女、57歲林男相繼死亡，負責處理屍體的成員事後卻只顧著討論是否要去宮廟拜拜、捐香油錢收驚，行為十分惡劣。