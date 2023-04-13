提升行員識詐能+關懷提問技巧　恆春警召開金融機構座談會

▲恆春警召開金融機構座談會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春警分局於12日召開金融機構聯繫暨阻詐宣導座談會，邀集轄內各金融機構人員與會，與分局長林明波及各所所長進行意見交流、建立聯繫管道，並宣導各類型的詐騙模式，以提升行員識詐能力、關懷提問技巧。

另也推播警政署5月5日辦理「全民防詐，藝起發聲」宣導記者會，警民攜手努力、共同防止民眾遭詐騙。

恆春警分局長林明波表示，詐騙集團利用多變的手法與話術，誘騙民眾匯款，如號稱「專業指導投資、穩賺不賠、穩定獲利」的假投資詐欺、或是用甜蜜包裝「網路談戀愛、國外高富帥」的假交友詐欺等等，讓民眾一步一步掉入詐騙陷阱。

他說，金融機構為民眾提供許多便利的金融服務，與警察都是第一線面對民眾，尤其目前詐騙案盛行，許多詐騙被害人都是在辦理業務中被機警的行員察覺有異，立即通報警方到場了解，及時阻止民眾遭詐，這次會議希望能再提升阻詐機率。也呼籲民眾，遇金融行員關懷提問匯款目的時，能如實告知以利行員協助判斷是否遭詐騙。

另針對最近政府普發現金6,000元，警方也加強金融機構安全維護工作、宣導防詐須知，提醒民眾詐騙集團可能將釣魚網頁假冒為政府網址，或佯稱政府作業有誤須提供個資修正，如接獲這類電話不要驚慌、不亂點陌生訊息的網址，應先撥打165反詐騙專線向警方確認，以維護自身財產安全。