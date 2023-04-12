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上班好同事下班不認識　網揭職場友誼關鍵考量點

▲▼青年，年輕人，實習，工作，職場，辦公室，同事，小團體，討論。（圖／視覺中國）

▲在職場上能不能找到真友誼，向來是熱門討論話題之一。（圖／視覺中國）

記者洪菱鞠／綜合報導

出了社會之後，同事成為日常生活中相處時間最長的人之一，而同事之間到底能不能當朋友，常見社群平台有網友發文討論，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內相關話題的網路聲量，整理出正反關鍵考量點。

「同僚關係」和「普通友誼」畢竟不同，《Social Lab社群實驗室》觀察近一年內網友針對「同事能不能當朋友」相關話題的討論，發現網友提及「無競爭利害關係」的職場環境較容易交到朋友，因為彼此不會為了相同目標產生競爭意識，有人提到「很多人上班能交到好朋友掏心掏肺，就是因為你們沒有競爭利害關係啊」，反應出當一段關係有了利益糾葛後就很容易變質。

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同事能不能當朋友（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲網友對「同事能不能當朋友」提出正反意見。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

而在某些職場上，雖然跟同事擁有共同目標，不過一旦工作上有了共同的敵人，也可能因此衍伸出「革命情感」，培養出「共患難」的夥伴們，有網友認同表示「槍口一致對外，主管太機車，那就容易成為好友」；也有人提到自己跟同事雖然沒有共同敵人，但「大學畢業第一份工作遇到一起努力的同事，離職還是經常聯絡，對方婚禮還邀我當伴娘！」，認為是一起打拼過來的夥伴，因此產生了堅定的友情。

同事不能變朋友的觀點，則是認為職場上「還是有利益糾葛」，提到工作場合上其他人的底細很難摸透，也多多少少會因為在主管面前的印象等因素，而有某種程度上的競爭感，網友還討論到「獎金、升遷都是有限的，有時甚至連要不要一起擺爛都因為態度不同而沒共識」、「升管理階要幹的好，有時必需嚴肅扮黑臉才好做事」，公事公辦才能在職場上走得長久。

「上班好同事，下班不認識」是不少人奉為圭臬的職場生存法則，認為公私生活界線還是拿捏清楚為上，不然「容易被陷害」。有網友表示「表面上很好，但私底下衝康你的一堆」，有其他人分享自己跟同事變朋友，但背地裡被陷害的慘痛經驗，「我也被害過，剛出社會單純，職場大家都要生存，人前人後不一樣，我學著不在乎不要放感情，真的輕鬆很多」。

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