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「有錢3面相」天生財運旺！　毛髮少＝不會亂花錢

▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲從面相可看出一個人是否懂理財。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／簡少年

簡少年在《簡少年現代生活改運書》中提到，財運的好壞是僅次於感情的第二常見算命問題。作為新創科技圈的國師，他也是一位專業的命理看相和風水師。他指出，你事業的走向會直接影響到你的財運，而財運的有無也會間接影響你對運氣好壞的感受。那麼，到底是哪種面相的人天生就有理財天分呢？

毛髮少的人少管閒事，更懂理財

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毛髮非常少的人。一般來說，毛髮越多的人越愛管人閒事，對別人的事情比較熱心，但情緒則比較波動。所以當周遭的事情一多，或是情緒一來，他就容易亂花錢。毛髮少的人則不容易這麼衝動，他會覺得「這事情不關我的事啊。」不會成天都一頭熱地想去解決別人的問題，卻忘了要解決自己無法精準地管理錢財的問題。

眼睛小的人有耐心，更懂借貸運用

眼睛小的人比較能忍耐，換句話說，當他今天知道他有負債，或明知現金不夠用的狀況下，他不會被一時的快樂給沖昏頭，就隨意浪費。對他來說，所謂的債是用來讓自己有更多現金可作運用，甚至債對他們來說，是能夠週期性更加精準運轉的一種方案。絕對不會當成是預支享樂的資源喔。

鼻孔不露的人謹慎持財，善於理財規劃

鼻孔不露，像我就是看得到鼻孔。正面能看得到鼻孔的人，比較隨興，朋友問他問題時，他大多會回答：「隨便啦！我都可以。」但正面不露鼻孔的人，你問他說，這東西多買兩個好不好？他一定會說不行，要算一下。所以鼻孔不露的人也可以說他們比較謹慎、不隨興，通常是意味著，他錢財管理得非常好。

▲▼醫美，植髮，禿頭，微整，掉髮，示意圖。（圖／CFP）

▲毛髮少的人則不易衝動，不會一頭熱想去解決別人的問題。（示意圖／視覺中國）

簡少年強調，這些面相背後都隱藏了一些與理財相關的道理，從中我們可以學習到：

不多管閒事，先保護自己

第一個，就是不要多管別人閒事。這非常重要，如果你自己都已經泥菩薩過江，自身難保，你怎麼有餘裕去幫助別人呢？尤其你還要透過借貸，才能幫助別人的話，這真的是加倍的危險啊！

增強忍耐力，讓心靜下來

第二個是忍耐。我們說眼睛小的人很會忍，忍耐真的是人間最高的技術和境界。怎麼樣能增強自己的忍耐力，關鍵在於，你不能被杏仁核劫持。具體來說，可以透過靜坐冥想禪修，這些方式讓你的心靜下來，心一旦靜下來了，你的耐性就會變高。另外一種是，吐納，試著將呼吸變得綿長，呼吸越綿長，就不容易躁動做決定，也就會變得比較冷靜。

不要說隨便，學會理財省錢

第三個，不要說隨便。很多來算財運，希望能留財的客人，希望我給他們指點一下方向，我都會建議他們：「人生不要再輕易說隨便」。當朋友揪你買東西，你回一句「好啊，隨便。」是不是又得多花多少錢。當你不再把「隨便」放嘴邊，你會發現你真的可以省下很多錢。

以上三個建議，都是我們從善於理財的面相裡，延伸學習如何透過後天習慣去修正改善，讓自己也能慢慢養出有錢面相。

本文經授權摘自：簡少年／《簡少年現代生活改運書》／時報出版

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