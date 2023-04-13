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大陸 大陸焦點 特派現場

「最美新娘」結婚3個月慘遭出軌！丈夫甜喊小三：想吃妳的X睡覺

▲▼最美彝族新娘果果遭丈夫出軌。（圖／翻攝抖音）

▲最美彝族新娘果果遭丈夫出軌。（圖／翻攝抖音）

記者柯振中／綜合報導

大陸抖音網紅「果果」擁有仙女級的外貌，先前與丈夫王龍結婚時，身穿華麗端莊的婚服，被網友封為「彝族最美新娘」，沒想到結婚不到3個月，竟然傳出丈夫出軌消息，對方甚至還喊「X完吃著妳的奶睡好不好」，讓她氣得崩潰痛哭。

綜合陸媒報導，果果擁有清秀美麗的外表，還有少數民族「彝族」的身分，與丈夫王龍結婚時穿著端莊華麗的婚服出場，因此在網路上被封為「最美彝族新娘」，影片PO上網以後，甚至還拿到超過140萬個讚，也有數十萬網友留言祝福。

▲▼最美彝族新娘果果遭丈夫出軌。（圖／翻攝抖音）

▲▼果果1月多才發布結婚的消息，沒想到丈夫王龍竟然出軌。（圖／翻攝抖音）

▲▼最美彝族新娘果果遭丈夫出軌。（圖／翻攝抖音）

沒想到，2人2023年1月多才完成婚禮，至今不到3個月，王龍竟然傳出出軌的消息，與有男友的小三「莎莎」聊天話題露骨，甚至還想要一夫多妻，「每天換著X妳」，還要求莎莎跪著喊他爸爸，文字訊息不堪入目。

此外，王龍還開口詢問莎莎，「做完，吃著妳的奶睡好不好」，曖昧的訊息讓果果崩潰痛哭。果果將消息傳到網路上以後，引起了網友撻伐，王龍卻恬不知恥地要求果果看在交往3年的份上，將貼文刪除，「妳真的要讓我死嗎？我求妳了，妳毀了我的人生。」

▲▼最美彝族新娘果果遭丈夫出軌。（圖／翻攝抖音）

▲果果與王龍交往許久，最後修成正果，沒想到結婚不到3個月慘遭出軌。（圖／翻攝抖音）

而王龍的姊姊甚至還痛罵果果「借刀殺人」，明明弟弟罪不至此，甚至還拉了3人群組，連莎莎都在裡面，3人一起圍剿果果，完全沒有反省自己犯下的錯誤。

果果在3人的輪番言語下，最終崩潰大哭，「兩個人聊成這樣是無辜的，究竟要怎麼樣才是有罪？你們沒有錯，是我讓老公出軌了、是我讓小三得逞了、是我讓他姊傷心了。」

果果的粉絲看完對話後，氣得出言痛罵，「他怎麼好意思說的，妳毀了他的人生」、「什麼家醜不可外揚，醜的又不是我，為什麼不能揚」、「可以撤銷婚姻，不要因為這個渣男讓自己是二婚」、「第一眼看你們結婚的時候，從妳老公給人的感覺，就很沒安全感，眼神裡沒感覺出對妳的愛」、「別放過他，最好人盡皆知！」

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