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太便宜！超商超狂「10元烏龍茶」來了　限時4天開賣

▲▼7-11自有品牌「iseLect經典烏龍茶」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11自有品牌「iseLect經典烏龍茶」（4入組）限時下殺40元，等於單罐只要10元。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／綜合報導

超商超狂銅板價優惠又來了！即日起至4/16止限時4天，原價100元的「罐裝烏龍茶4入組」，現在直接下殺每組40元，等於單罐烏龍茶只要10元，門市限量開賣；另外，超商於4/14起也有多款商品優惠，像是氣泡飲買1送1、紅豆牛奶冰棒買2送1等，可要把握便宜買一波。

7-11自有品牌「iseLect經典烏龍茶」推出超殺優惠，近6500間門市販售，不限會員皆可購買，原價100元的iseLect經典烏龍茶550ml（4入組），即日起至4/16止下殺每組40元，等於每入只要10元，超級便宜，買到絕對就是賺到。

另外，7-11門市於4/14起至4/18止也推出多款商品優惠，像是SUAN氣泡檸檬紅茶540ml買1送1、日清屯京拉麵東京豚骨湯味速食麵第2件10元、原味本鋪紅豆牛奶冰棒買2送1、昂舒巴黎小泡芙巧克力／香草任選2件80元。

▲▼萊爾富省錢優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富也祭出多款商品優惠。（圖／萊爾富提供）

萊爾富即日起至4/18止展開LINE官方帳號限定優惠活動，共有9款商品推出5折起會員優惠，結帳時出示LINE官方帳號活動條碼即享折扣，像是舒立效潤喉糖、乒乓蘇打餅乾、野菜生活100%綜合蔬果汁以及Hi-Life Original海洋深層水皆享買1送1，最多直接現省140元。

飲品部分，UCC無糖黑咖啡只要+5元就可多1罐，相當於5.8折，原價33元的樂法來杯小清新則享任選買2送1，平均22元，約打6.7折。

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