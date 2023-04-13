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加了Q彈白玉！清爽系「3款新雪糕」開吃　芝麻、花生尬茶冰太罪惡

▲▼桂冠冰菓室推出3款全新雪糕。（圖／業者提供）。

▲最新3款雪糕開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

夏天就是要吃冰！繼清涼冰淇淋大福後，桂冠冰菓室今年再度強勢出擊，推出全新雪糕系列，且一次就有3口味選擇，不僅把經典的芝麻、花生搭配茶飲製成雪糕後，還咬得到Q彈白玉，加碼吃芒果煉乳夾心雪糕，裡頭可是有果粒口感，即日起於各大通路陸續上市。

▲▼桂冠冰菓室推出3款全新雪糕。（圖／業者提供）。

▲▼桂冠冰菓室推出3款全新雪糕。（圖／業者提供）。

▲▼桂冠冰菓室推出3款全新雪糕。（圖／業者提供）。

桂冠冰菓室又出新招推出全新「雪糕系列」，這次同樣把經典芝麻、花生變身成冰淇淋打造成「芝蔴鐵觀音雪糕」、「花生金萱雪糕」，外層的茶冰分別使用鐵觀音及金萱茶湯製成，再搭配Q彈白玉增添口感，每一口都超滿足，加碼還有以芒果雪花冰作為概念開發的「芒果煉乳夾心雪糕」，內餡是愛文芒果製成顆粒醬後結合芒果冰淇淋，外層則是芒果冰，不僅有雙重濃郁果香，還吃得到顆粒感，即日起於各大通路陸續上架開賣。

▲▼北歐國民冰淇淋「POLS保羅熊」開賣全新大容量「品脫冰淇淋系列」。（圖／業者提供）

▲▼北歐國民冰淇淋「POLS保羅熊」開賣全新大容量「品脫冰淇淋系列」。

▲▼北歐國民冰淇淋「POLS保羅熊」開賣全新大容量「品脫冰淇淋系列」。（圖／業者提供）

另，北歐國民冰淇淋品牌「Pols保羅熊」近日則推出全新「品脫冰淇淋系列」，必吃經典不敗的「極濃重乳冰淇淋」，使用北歐乳源結合鮮奶油製成，口感香濃綿密，還有巧克力控最愛「特濃黑巧克力脆片冰淇淋」，以微苦黑巧克力融合巧克力醬、巧克力脆片，打造超濃郁可可滋味，最後的「濃脆榛果仁香草冰淇淋」則是香草搭配鹹甜榛果醬、榛果仁的組合，即日起於全聯開賣。

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