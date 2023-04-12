南部外送美食排行曝光！「小肉豆」榜上有名　茶葉蛋月賣5千顆

▲南部隱藏美食「小肉豆」。（圖／foodpanda提供）

記者許宥孺／高雄報導

戰南北！外送平台foodpanda公布南部隱藏美食，發現只有南部人才知道什麼是「小肉豆」、「熱狗蛋」，不管早餐、正餐或宵夜都要點上一份，鹹甜鹹甜的口感，超級涮嘴；而北部人多年都是由「甜不辣」穩坐外送熱銷王寶座。另外，平台也發現有趣現象，南部人疑似很怕蛋荒，深怕吃不到蛋，每月平均能賣出5000顆以上的茶葉蛋。

foodpanda來台超過10年，全台合作店家突破8萬家，其中高雄就佔了1萬家。根據消費者點購訂單，長期下來發現南北飲食習慣大不同，像是北部人愛鹹、南部人愛甜，而南部天氣燥熱，民眾竟還最愛點熱呼呼的鍋燒意麵、肉燥飯、炒泡麵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據foodpanda數據統計，甜不辣多年都是北部外送熱銷之王，不管是鹹酥雞、滷味或關東煮，甜不辣都是必選餐點；然而在南部卻是熱狗銷量穩居冠軍寶座，且從早餐吃到宵夜都不膩，其次是鍋燒意麵、肉燥飯、小肉蛋、鴨肉飯、炒泡麵。

▲foodpanda公布南部人外送食物排行。（圖／記者許宥孺攝）

平台還發現，南部的熱狗有一個特殊吃法叫做「熱狗蛋」，熱狗下鍋油炸，滑嫩的蛋汁捲上熱狗，淋上番茄醬，鹹鹹甜甜像布丁的口感，就是南部獨愛口味。

還有另一個隱藏美食「小肉豆」，不論是早餐、正餐甚至宵夜時段都在外送熱銷餐點中名列前茅，但是在北部卻鮮有人知。小肉豆外型像小香腸或熱狗但口感卻大不相同，Q彈酥脆的微妙口感是南部人的共同記憶。

▲許多北部人都不知道什麼是「小肉豆」。（圖／記者許宥孺攝）

不只餐飲喜好不同，就連南北部人採購生活用品習慣也不同。foodpanda數據統計，北部人最常使用超市外送服務，解決下廚備料的麻煩事，熱銷商品包含金針菇、玉米筍、鴻喜菇等百搭的生鮮食材；南部人相較之下更偏好便利商店外送，生鮮雜貨外送熱銷榜前三名茶葉蛋、開運福袋、熱拿鐵都是便利商店商品。

平台指出，尤其茶葉蛋最受歡迎，南部平均每個月賣出破5000顆，除此之外，大容量的瓶裝水也是南部獨有的熱銷商品。

▲茶葉蛋於南部銷售量，一個月能賣超過5000顆。（圖／記者許宥孺攝）

▲蛋餅是唯一北部、南部人都愛吃的食物。（圖／記者許宥孺攝）