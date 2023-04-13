爭鮮「阿嬤級員工」找到了！實際76歲　在汐止店19年：要做到不能做

▲爭鮮「阿嬤級員工」實際年齡是76歲，在汐止店工作已19年。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

新北市一名男子日前到汐止迴轉壽司店「爭鮮」用餐，過程中看到一名手腳勤快的阿嬤級服務生，被對方的工作態度所震驚，後來詢問年紀得到的答案是90歲讓他超級吃驚，不過其實阿嬤不是真的90歲，實際年齡是76歲，而且在爭鮮工作已經有19年，真的是「資深員工」，而且阿嬤還說「我要工作到不能做」。

雖然爭鮮汐止店的阿嬤服務生沒有90歲，但也有76歲了（民國36年出生），而且在爭鮮工作已經19年了，在汐止店開幕就來應徵廚房內場工作，但是只要外場人員不夠，她就會出來幫忙。她說平時就喜歡跟年輕同事開開玩笑，常常說「 我90歲了，精神都比你們好」，所以昨天有客人問她幾歲，她一樣半開玩笑說「我90歲了」，沒想到客人竟然貼到網路上，還讓她因此上了新聞，連女兒都跟她說「媽，你上新聞了」，讓她有點不好意思。

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▲爭鮮「阿嬤級員工」親切服務圈粉無數。（圖／記者黃士原攝）

即使阿嬤76歲了，但工作能力受到店長、師傅的肯定，體力不輸一般的年輕人，壽司飯盒一次可以拿個7盒都沒問題，阿嬤還說這沒想像中的重，她能應付得來。除了工作能力好，阿嬤親切的服務態度也圈粉無數，對於常客也都會熱情招呼，客人有陣子沒來用餐，她還會說「好久沒看到你，想你呢」。阿嬤還提到，有一次客人用完餐塞給她一個信封袋，裡面是500元現金，客人說她每星期都會來爭鮮用餐，阿嬤親切服務感動她，所以500元是要給阿嬤的小費。

對於高年齡員工，爭鮮表示並沒有限制，而且他們也觀察到中高齡就業是目前人力市場的趨勢，而且他們在工作表現上不輸年輕人、且具更具穩定性。目前爭鮮的高齡（65歲以上）員工數有24人。