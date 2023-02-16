高雄噁男3度手戳壽司又放回！爭鮮緊急回應：配合衛生局調查

▲高雄女到爭鮮用餐卻發現鄰桌客人將碰過的食材放回迴轉壽司檯。（示意圖，非該店家／記者呂佳賢攝）

記者黃士原／台北報導

高雄一名林姓女子日前到爭鮮用餐，發現鄰桌的男子連續2次將碰過的食材放回迴轉壽司檯，接著又用自己的筷子觸碰壽司，再放回輸送軌道，因此爆發爭吵。爭鮮表示，依照門市規範，服務人員若發現顧客將取下之餐點再次放回迴檯，會立即制止及撤除產品，之後爭鮮會持續加強門市人員教育訓練，執行更嚴格的品質控管，提供消費者安心的用餐環境。

爭鮮表示，日前該名女性顧客反應隔壁客人取下餐點後放回迴檯，現場師傅當下立即撤盤，並將食物銷毀。而男性顧客第2次將取下之餐點放回迴台，女性顧客制止其行為不當，當下男性顧客收回該盤壽司，雙方隨即發生爭執，店經理即刻上前調解，並告知男性顧客此行為不適當，若對食物有任何問題可與店方反應。後續女性顧客離場時，店經理給予用餐免費，並致歉造成不好的用餐體驗。爭鮮表示，衛生局接獲民眾檢舉，於2023年2月16日上午至爭鮮門市了解事發狀況，爭鮮公司已配合調查。

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爭鮮指出，依照門市規範，服務人員若發現顧客將取下之餐點再次放回迴台，會立即制止及撤除產品。爭鮮會持續加強門市人員教育訓練，執行更嚴格的品質控管，提供消費者安心的用餐環境。