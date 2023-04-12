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爭鮮「阿嬤級員工」怪力狂搬7盒飯！年齡曝光萬人驚呆：我90歲了

▲▼爭鮮阿嬤員工超強，年紀曝光萬人驚呆。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲爭鮮阿嬤員工超強，年紀曝光萬人驚呆。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

記者柯振中／綜合報導

活到老工作到老！新北一名男子日前到迴轉壽司店「爭鮮」用殘，過程中看到一名手腳勤快的阿嬤級服務生，被對方的工作態度所震驚，後來實際詢問年紀，更是被嚇了一大跳，直言「能有這種活力熱情來工作，真的不簡單」。

這名男子在「爆廢公社」分享，他到某間爭鮮壽司店用餐時，發現了一名阿嬤級的員工腳步輕快、身手矯健，且服務客人時充滿熱情，甚至力氣一點也不輸年輕人，能夠一次搬7盤壽司飯。

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男子感到好奇，開口詢問阿嬤幾歲，聽到90歲的答案以後，下巴差點驚到掉下來，雖然知道對方不是開玩笑的，但也讓他相當震驚，就算再年輕一點，能有這種活力、熱情來工作，實在不簡單。

此外，該名阿嬤除了在爭鮮工作，早上甚至還會在菜市場幫忙賣菜，讓男子震驚直言，「健康真的很重要！阿嬤還比讚說她沒有三高。」

阿嬤高齡工作引起廣泛討論，貼文已超過萬讚，不少網友留言驚呼，「店家聘到這種員工好有福氣」、「看不出來90，年輕的心態真的能讓人看起來更年輕」、「先給爭鮮一個讚」、「90歲也太厲害了、還兩份工，希望阿嬤不要太操勞」、「給願意讓高齡者工作的企業一個讚」、「我社區阿公93歲～還在社區服務做回收～也是比年輕人厲害～。」

 

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