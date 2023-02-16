快訊／高雄噁男「口水壽司放回去」還嗆：林北故意　爭鮮3點回應

▲爭鮮迴轉壽司。（非事發店家，圖／記者呂佳賢攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名林姓女子日前到爭鮮用餐，發現鄰桌的男子連續2次將碰過的食材又放回迴轉壽司檯，接著又用自己的筷子碰了壽司，再放回輸送軌道。她好意提醒對方，沒想到卻被嗆「林北就是故意的」，讓她當場爆氣拍桌，也把手上的玉鐲給拍碎。對此，爭鮮也給3點回應。

關於2月15日民眾投訴於愛河店用餐時，隔壁客人取下迴台壽司後又將其放回迴台，後續又以筷子碰觸到壽司再放回迴台，說明如下：

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1.衛生局接獲民眾檢舉，於2023年2月16日上午至爭鮮門市了解事發狀況，爭鮮公司已配合調查。

2.女性顧客反應隔壁客人取下餐點後放回迴台，現場師傅當下立即撤盤，並將食物銷毀。男性顧客第二次將取下之餐點放回迴台，女性顧客制止其行為不當，當下男性顧客收回該盤壽司，雙方隨即發生爭執，店經理即刻上前調解，並告知男性顧客此行為不適當，若對食物有任何問題可與我方反應。後續女性顧客離場時，店經理給予用餐免費，並致歉造成不好的用餐體驗。

3.依照門市規範，服務人員若發現顧客將取下之餐點再次放回迴台，會立即制止及撤除產品。爭鮮會持續加強門市人員教育訓練，執行更嚴格的品質控管，提供消費者安心的用餐環境。

爭鮮也補充道，事實上調閱監視器，畫面中並未看到男子碰到壽司，「但沒有辦法百分之百保證他沒碰到」，因為監視器一定會有死角，況且服務人員也不是隨時站在顧客旁邊，所以當時服務人員沒有看到這個情況。但假設顧客有(不衛生)這樣的行為，立即向服務人員反映，我們一定會撤盤，並勸說制止。

這起事件起因是一名林姓女子於12日前往爭鮮愛河店用餐，發現鄰桌一對男女先點了手捲後，陸續2次把碰過的食材拿起放在桌上後，又蓋回去放在迴轉壽司上，第一次她向主廚反應，主廚則丟掉該盤壽司，沒想到鄰桌的男子依然故我，而旁邊的店員有看到卻裝作若無其事。

林女接著說，第3次，「我是看到男生拿起干貝鮭魚卵壽司，用自己的筷子碰了後，再蓋回去放回去迴轉壽司上」，頓時覺得噁心，好意提醒不能這樣，男生突然發脾氣說「林北就是這樣，就是故意的怎樣」，在我面前敲桌子2次。

林女告訴對方，「你這樣很不衛生」，男子卻回嗆她：「怎樣！這裡有沒有這樣規定？呵呵，最近迴轉壽司的問題事件大家怕阿，我也怕你若是確診著，這不散播歡樂散播愛嗎？」

「那一刻我想拿椅子砸下去了！」林女當場氣炸，她說，拍了一大下桌子，甚至也把手上跟了她許多年的玉鐲拍碎了，手也受傷了，她大吼：「你們這樣子很噁心，叫其他人怎麼吃得下去？」沒想到對方也怒吼回去，說她敢拍他桌子，接著就衝過來說「怎樣？他就是要這樣，這裡沒規定不能再放上去」，讓她傻眼到不行。

林女表示，期間值班經理也有勸說這樣不行，但卻說「他們二個是常客」，後續她要結帳，經理還讓她免單，雖然感謝，但她認為一碼歸一碼，「我真的怕下次吃到的是人家口水沾過的，帶病毒細菌的壽司！！！」