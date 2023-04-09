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22日初選揭曉「公布許淑華相簿」！　徐巧芯：一起看血流成河

▲▼ 徐巧芯-台獨打嘴炮，接機沒人到 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨北市立委第七選區初選「費芯大戰」距開始民調只剩倒數一週，台北市議員徐巧芯今（9）日早上表示，4月22日初選揭曉當天將公布民進黨市議員許淑華相簿，以此宣示藍營團結一致對外。此外她也說，跟黨內初選對手立委費鴻泰「一直都是很好的時光」，希望2024能重返執政、下架民進黨，這是不會改變的共識。

距離初選民調只剩倒數一週，在此黃金週關鍵時刻，徐巧芯一早前往送車拜票，與民進黨立委擬參選人許淑華狹路相逢。徐巧芯事後受訪表示，4月22日初選揭曉當天，將開記者會公布許淑華相簿，以此敲響藍營團結對外的響鐘。日前徐巧芯透露，「手機裡有很多照片，保證刺激精采」，揚言讓大家接下來「一起來看血流成河」。

至於她的黨內初選對手費鴻泰昨天高唱競選主題曲「我們都是好朋友」，歌詞提及「心想快樂的時光」。徐巧芯被問到是否與費也有過「快樂的時光」？徐答道：「當然有啊！一直都是很好的時光」。徐也說，希望民眾感受到自己的活力與熱情，「支持徐巧芯是開心、自由，而且是喜歡才來支持，千萬不要因為痛苦才來支持我」，希望所有支持徐巧芯的人都很快樂。

徐巧芯強調，初選過程難免競爭，但是選完之後，大家仍然一致對外，希望2024能重返執政、下架民進黨，這是不因初選而有所改變的共識。

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