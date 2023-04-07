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廣設公園運動中心+青年宅　許淑華上任百天實踐「宜居城市」

▲南投縣長許淑華上任百日報告施政亮點。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲南投縣長許淑華（中）上任百日報告施政亮點。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長許淑華今天就任滿100天，向縣民報告40項重要縣政亮點，包括交通、社會福利、文化教育、產業發展、醫療衛生、環保等各方面；其中公立幼兒園師生比3年內降為1:12、高中以下代理教師核給完整全年聘期，並爭取紫南宮資助縣內學童代收代辦費用增至1年3000萬、嘉惠萬名學童，也將於南投市、草屯鎮和竹山鎮等地規劃興建國民運動中心、親子共融公園和青年住宅第二區，實踐「宜居城市」口號。

許淑華今天率副縣長王瑞德、秘書長洪瑞智，以及縣府各局處長及代表同仁逾百人，召開「全齡宜居‧全面發展」就職100天縣政記者會，南投市長張嘉哲，縣議員林儒暘、游灝、簡千翔等人也到場參加；除由平和國小附設幼兒園小朋友表演揭開序幕，也由當前最流行的「AI秘書」介紹許淑華縣府100天的成績。

許淑華表示，紫南宮長期資助縣內學童代收代辦費用，在縣府積極爭取之下，自今年擴大捐助範圍：經費由1500萬增至3000萬元，受惠學童由6500人提高至1萬人，協助縣內家長減輕經濟壓力，讓學童能夠安心就學。

▲南投縣長許淑華上任百日報告施政亮點，強調享受工作挑戰。（圖／記者高堂堯攝）

此外，為保障代理教師權益、為南投留住優秀師資，縣府自2月20日起實施縣立高中職、國中小及幼兒園代理教師聘期核給完整全年聘期，人事經費約6292萬元，預估有683名代理教師受益；並於3月27日婦幼節前夕宣布自112學年度起，全縣國小附設幼兒園首先降低師生比，3年內公共化幼兒園全面達成師生比1：12，營造優質幼教環境。

眾所期待的大型國民運動中心方面，許淑華表示規劃在南投市舊縣議會用地及草屯旭光高中興建，3月份已完成可行性評估期初審查會議，預計於4月份辦理公聽會及期中審查會議，共融遊憩運動公園繼名間親子生態園區落成後，竹山鎮竹夢親子公園、位於草屯植物公園舊址的草屯親子共融遊憩運動公園也陸續動土開工，後續每個鄉鎮都會有親子共融遊憩運動公園；青年住宅第二區，草屯鎮部分規劃於草屯手工藝園區旁縣有地興建，竹山鎮則於竹山鎮竹夢親子公園正對面縣有地，有114戶。

許淑華也指出將增補警察員額87人，讓派出所逐步恢復24小時運作，消防人員的超勤加班費，今年則從1萬4000元調高到1萬7000元，並逐年達到1萬9000元目標；同時強化偏鄉醫療，由南投縣牙醫師公會及仁愛鄉衛生所共同合作開設偏鄉牙醫醫療站，縣府衛生局與彰化基督教醫院攜手合作設置水里急診救護站，皆於3月揭牌啟動，並研議與埔里基督教醫院催生國姓鄉復建醫療中心。

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南投縣長許淑華就職百日施政報告

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