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蔣萬安赴議會備詢　國民黨送蠻牛、民進黨酸不用功、民眾黨送白皮書

▲▼台北市長蔣萬安首度赴市議會進行施政報告,國民黨市議會黨團送上提神飲料激勵蔣萬安戮力市政。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安首度赴市議會進行施政報告，國民黨市議會黨團送上提神飲料激勵蔣萬安戮力市政。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安13日首度赴市議會備詢，久違重回執政黨地位的國民黨，送上蠻牛、老虎牙子等提神飲料，期許蔣「虎勁為民　做牛做馬」；而民進黨則高呼「無感市長、市政吊車尾」、「當選靠阿公、市政不用功」標語，開酸蔣不懂市政、靠阿公當選。民眾黨則送上前副市長黃珊珊的市政白皮書，要蔣惡補市政，「你加這本，就是無限」。

國民黨團書記長王欣儀說，身為執政黨團，要表達對蔣萬安的加油打氣、期許，希望能拿出12萬分的拼勁跟魄力，能夠如虎添翼，拿出勇猛精神與拼勁，為人民做牛做馬，好好拚市政。接著王欣儀與黨團送上小禮物老虎牙子、蠻牛等，還有「虎勁為民　做牛做馬」字幅。蔣還當場喝了一瓶。

▲▼台北市長蔣萬安首度赴市議會進行施政報告,民進黨市議會黨團手舉「當選靠阿公，市政不用功」手板包圍蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨市議會黨團手舉「當選靠阿公，市政不用功」手板包圍蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

而民進黨團總召簡舒培說，希望「無感市長、市政吊車尾」、「當選靠阿公、市政不用功」這兩句話，給蔣萬安市長跟他的團隊一個警惕，剛剛王世堅議員所講的，包含市政亂象，台灣燈會連預算都搞不清楚的亂象，不應該繼續在台北市政府發生。

簡舒培說，蔣萬安市長身為蔣家第4代，靠著姓蔣來當選，但不要忘記，現在是240萬市民的市長，不應該繼續靠人家照顧，應該要照顧台北市民。但他現在上任109天，連里長都不敢見面，連跟議員見面都要搞兩手策略來抹黑議會，我們沒有辦法接受。

▲▼台北市長蔣萬安首度赴市議會進行施政報告,民眾黨市議會黨團送上一份黃珊珊版本的市政白皮書。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨市議會黨團送上一份黃珊珊版本的市政白皮書。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨議員陳宥丞說，4位新科議員非常上緊發條，對蔣萬安的漫不經心非常焦慮，過去這100天政策少了很多說明，財政是用大撒幣執行，止找自己的同溫層，這本市政報告書基本上延續了7成前市長柯文哲的政績，剩下3成的新政也沒有多做說明。過去選舉時只提出一張市政白皮書，我們要送上已經準備好的96頁白皮書，「既然要抄，就請抄好抄滿」。

民眾黨團總召黃瀞瑩則說，提醒蔣萬安市長不要忽視新興政黨崛起的原因，也不要小看人民隨時想推倒藍綠高強的動力。建議蔣市長不要過度相信亮點政治，不要以為大撒幣就是你的政策；另外，要求蔣市長，長遠規劃市政，位市民留下可長可久的制度，「你的任期有限，延續市政台北才會無限」。

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