基隆港相隔10年又見「巨型黃色小鴨」！民眾驚喜搶拍　來源曝光

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

睽違10年基隆港14日上午又見一隻巨大的黃色小鴨，不少民眾目擊後紛紛PO網詢問，淨灘志工陳信助更PO上一段影片驚呼，「我以為我看錯」。據了解，這隻黃色小鴨是台灣一間文創公司接受香港某公司委託製作的藝術品，進行測試時恰巧被網友拍下，而小鴨也將於17日拆卸後運往國外交貨。

▲基隆港東岸驚見巨型黃色小鴨。（圖／台船提供，下同）

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陳信助14日近中午時，在臉書上發文，「4/14我在基隆港大港口看到黃色小鴨耶，我以為我看錯我還錄了一小段影片」，文中附上巨型黃色小鴨的側身及背面照，有網友看到好奇提問，「真的有嗎？好想去看看」，也有人開玩笑回應「該不會要放生」。

據了解，這隻黃色小鴨是台灣一間文創公司接受香港客戶委託製作的藝術品，這隻黃色小鴨長、寬、高均為15公尺，於13日組裝浮台，14日至16日於浮台裝置充氣物及進行水域拖行測試，將於17日拆卸後裝箱運出交貨。

因黃色小鴨的體積較大，測試期間被附近居民拍下身影後轉貼網路，引發關注，負責製作的文創公司莊姓創辦人回應，「因10年前台灣製作黃色小鴨藝術展覽品質受認可，故本案由渠公司承攬製作」。

而10年前基隆展出黃色小鴨時，曾發生小鴨爆掉的事件。對此，莊姓創辦人則回應，台灣施工品質備受信賴，不會再有爆開的情況發生。據悉，該香港客戶訂製了2隻15公尺高的黃色小鴨，均經過霍夫曼授權製作，測試過程一切順利，目前黃色小鴨已被拖回台船碼頭洩氣了。