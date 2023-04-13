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斷聯7天！北韓發射彈道飛彈　美日韓強烈譴責

▲▼ 北韓13日發射中程級別以上的彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓13日發射中程級別以上的彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓連續多日未接聽南韓例行工作通話，並於13日上午發射中程級別以上的彈道飛彈，日方一度對北海道發布避難警報。對此，美日韓首席核特使進行通話，強烈譴責北韓的飛彈挑釁，美國國家安全會議（NSC）也表示，美方強烈譴責北韓最新的飛彈試射，呼籲北韓停止加劇朝鮮半島的緊張情勢。

韓聯社報導，南北韓之間的例行工作包括每日通話，但北韓自7日起就沒有接聽電話，雙方連續一周斷聯，且在北韓13日試射飛彈這天，仍未接聽南韓透過韓朝聯絡辦公室和軍方通信線路撥打的電話。

針對北韓試射飛彈一事，南韓外交部表示，南韓核問題首席談判代表金健（Kim Gunn）、美國北韓特使金星容（Sung Kim）、日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕（Takehiro Funakoshi）13日舉行電話磋商，強烈譴責北韓發射飛彈明顯違反聯合國安理會多項決議，也對自去年以來平壤政府前所未有的挑釁與威脅言論表示深切關注。

另外，美國國家安全會議發言人沃森（Adrienne Watson）也說，總統拜登與國安團隊正與美國盟友夥伴評估情勢，北韓此次試射行為違反安理會多項決議，不必要地加劇緊張局勢，且有可能破壞該地區安全情勢的穩定，也表明北韓繼續把非法大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫置於人民福祉之上。

北韓2022年史無前例試射69枚彈道飛彈，更在今年3月發射一枚洲際彈道飛彈。沃森說，「呼籲北韓回到談判桌進行認真協商」，透過外交途徑解決問題的大門仍舊敞開，「美國將採取一切必要措施，確保美國本土、南韓、日本盟友的安全」。

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