欠稅180萬擺爛逾10年　營造公司老闆一句話連假前被管收

▲營造公司凌姓負責人（中）欠稅近180萬元一再擺爛，被查出涉嫌隱匿財產，法官裁定管收3個月。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名凌姓男子經營工程公司，欠繳營利事業所得稅近180萬元後停業，被移送強制執行仍一再擺爛，行政執行署新北分署查出他改開營造公司，卻把舊公司車子與存款共約1000萬元移轉給妻子掛名負責人的另1家營造公司，又無法交代舊公司逾5300萬元金流去向，認定他涉嫌隱匿財產，昨（30日）聲請新北地院管收獲准，凌男恐將在牢裡度過清明連假。

現年59歲的凌男原先經營的工程公司，因連續欠繳2006年到2008年的營利事業所得稅，2009年起陸續被移送新北分署強制執行，期間凌男僅自動繳納共約26萬元，欠稅總額從原本的157萬餘元加計超過10年的法定利息，至今已增加到約179萬元，凌男多次承諾到新北分署辦理分期繳納，卻一再放鴿子。

新北分署查出凌男的工程公司在欠稅的這3個年度裡，光是2007年12月到2008年11月，公司帳戶進出金流合計超過5300萬元，凌男還把工程公司2輛價值共115萬元的車子，轉讓給妻子掛名的營造公司，並從工程公司帳戶匯款877萬餘元給妻子的公司，凌男更把工程公司停業，另起爐灶改開營造公司。

▲凌男（中）被送往設在台北看守所內的管收所途中，仍想說服執行官何必把他關起來，「不如放我回去工作，才有錢繳」，執行官不為所動。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署研判凌男有錢卻故意拖欠還款，去年（2022年）12月對他下通牒，凌男到案卻僅處理另1筆約50萬元欠款的執行案件，結果只付17萬元就同樣沒下文。新北分署認定凌男惡意賴帳並涉嫌隱匿財產，昨（30日）請他到案再給他最後解釋機會，凌男平淡表示他的營造公司也將結束營業，「沒錢可繳」。

新北分署立刻依法留置凌男，將他帶往新北地院聲請管收。法官認定凌男構成「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分」等事由，裁准管收3個月。

凌男被帶往設在台北看守所內的管收所途中，淡定告訴執行官何必把他關起來，「不如放我回去工作，才有錢繳」，執行官反勸凌男快通知家人幫忙處理。新北分署表示，明（4月1日）起雖為5天清明連假，被管收人若能一次繳清欠款，或託家人親友提供擔保辦妥分期付款，仍可隨時放人，總之坦然面對執行、提出清償計畫，始為上策。