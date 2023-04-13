共機嗆國軍「有種開火不然挨揍」？律師曝真相：戰爭始於中文聽錯

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共機嗆國軍「有種開火不然挨揍」？張怡曝真相：戰爭始於中文聽錯

記者黃翊婷／綜合報導

中共解放軍日前展開為期3天的環台戰備警巡和聯合利劍軍演，有軍事迷聲稱，共機遭驅離時竟對我軍嗆聲「有種開火不然挨揍」。對此，律師張怡表示，錄音內容明明是「有種開火控雷達照」，「戰爭開始於有人中文聽錯，那真的很智障。」

▲共機近來頻擾台。（圖／路透）

▲共軍4月8日至10日展開環台軍演。（資料照／路透）

共機10日上午7點25分進入我國西南空域，我軍廣播「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6000公尺的中共軍機注意！你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」對方則回嗆「有種開火控雷達照」。但也有軍事迷認為，共軍當時說的是「有種開火不然挨揍」。

律師張怡昨日（12日）深夜在臉書發文表示，「不要再造謠了，錄音的內容是『有種開火控雷達照』，不是『有種開火不然挨揍』。YouTube設定放慢0.5或0.75就聽得很清楚了。自稱資深軍事迷連火控雷達都不知道？對岸講火控雷達，台灣的資深／兩光軍事迷講挨揍，這種程度講出去是讓台灣丟臉好嗎？」

張怡接著在留言區中提到，「人家講得很專業，我們聽得像小朋友，真是丟臉死了」、「戰爭開始於有人中文聽錯，那真的很智障」，會把火控雷達聽成挨揍，100個人裡面應該找不出1個，當然這只是民間人士的說法，她還是願意相信我國軍方的專業，「所以軍方發言就好了，業餘菜鳥不要出來鬧。」

共機回嗆，律師張怡「不要再造謠了」。（圖／翻攝自Facebook／張怡）

▲張怡勸「不要再造謠」。（圖／翻攝自Facebook／張怡，下同。）

其他網友也紛紛留言表示，「通常戰爭都始於誤會」、「其實25年前阿共的飛機引擎一啟動，我們就已經知道什麼飛機在哪裡要準備起飛，那個年代情報歸空軍管的」、「資深軍事迷？我從國小對軍武就很有興趣，我也是資深軍事迷，不過用這種標準，可能10個男性有6個是資深軍事迷，自己敢講就贏了」。

▼張怡與網友留言討論。

共機回嗆，律師張怡「不要再造謠了」。（圖／翻攝自Facebook／張怡）

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