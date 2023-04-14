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芬蘭加入北約後　首度以成員國身分完成軍演

▲▼芬蘭13日完成作為北大西洋公約組織成員國的首次北約軍演，艦上船員升起北約旗幟（右）。（圖／取自facebook.com/Merivoimat）

▲芬蘭13日完成作為北大西洋公約組織成員國的首次北約軍演，艦上船員升起北約旗幟（右）。（圖／取自facebook.com/Merivoimat） 

文／中央社

芬蘭13日宣布，已經完成作為北大西洋公約組織（NATO）成員國的首次北約軍演，德國和葡萄牙船艦象徵性地停靠在芬蘭首都赫爾辛基。

芬蘭海軍表示，德國的麥克倫堡-福爾波門邦巡防艦（ Mecklenburg-Vorpommern）和葡萄牙的巴爾托洛梅烏．狄亞斯護衛艦（Bartolomeu Dias）將持續停泊在赫爾辛基，直到4月16日。

芬蘭海軍指出，這是芬蘭和海岸艦隊（Coastal Fleet）自從加入北約以來「首次」進行演習。

結束了長達數十年的軍事不結盟立場，芬蘭這個北歐國家於今年4月4日成為北約第31個成員國。

俄羅斯2022年2月底全面入侵烏克蘭後，芬蘭和鄰國瑞典於當年5月宣布申請加入北約。

匈牙利和土耳其是尚未批准瑞典加入的最後兩個北約成員國。

芬蘭的加入使北約國家和俄羅斯之間的邊界長度擴大一倍，因為芬蘭與俄國有長達1340公里的邊界。

正式加入北約之前，芬蘭近年來以北約的「和平夥伴關係」（Partnership for Peace）成員身分定期參加北約演習。

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