中國測試極音速武器「DF-27」　美機密文件：很可能突破美防禦網

▲2022年9月，中國北京展覽館展示東風-17彈道飛彈。（圖／CFP）



實習記者任庭儀／編譯

美國國防部大量機密文件遭外流，許多資訊陸續被披露。外洩文件顯示，中國最新高超音速（又稱極音速）武器「DF-27」很可能突破美國防禦網。另外，五角大廈擔憂若烏克蘭進一步進犯俄羅斯領土，將提高中國向俄羅斯提供軍援的可能性。

綜合CNN、《華盛頓郵報》報導，中國於今年2月測試最新彈道飛彈「東風-27」（DF-27），是東風-17（DF-17）的後繼導彈系統。這款極音速飛彈速度是音速的5倍以上，在短短12分鐘內飛行了2100公里。它具備在飛行中滑翔變道的新技術，以規避敵人攻擊。

「DF-27」目前仍為研製中的實驗性武器，是繼DF-26之後的新型飛彈，旨在將中國軍事影響力擴張至太平洋第二島鏈之外，最遠射程可達5000至8000公里，研發成功將使其有打擊關島的能力。五角大廈認為，該實驗性飛彈「極有可能」突破美國現有防禦系統。

另據美國中央情報局（CIA）報告《世界情報評論》（World Intelligence Review），雖然沒有跡象顯示中國已經同意援助俄羅斯，但若烏克蘭使用北大西洋公約組織（NATO）提供的武器，進一步侵犯俄羅斯領土，將會讓中國抓到「北約是侵略者」的把柄，並以此為由軍援俄羅斯。

從這份報告可以看出，之前美國一直不願意提供烏克蘭長程飛彈系統，就是因為擔心基輔將目標瞄準俄羅斯境內，從而導致俄烏戰場局勢升高。