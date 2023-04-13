新北市美術館園區開放　設計力打造鶯歌藝術城

▲美術館戶外園區第1期工程及部分空間已完成，將於4月15日起開放民眾使用。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局長龔雅雯於12日市政會議中，以「KICK OFF !打開鶯歌-新北設計力」為題，進行3年多來的三鶯文創整合計畫推動成果與展望專題簡報，會中文化局提出新北城市美學由「新美力」進階為「設計力」，市府透過三鶯文創計畫各項軟硬體建設，並結合設計力打造鶯歌藝術城，以美好生活城市為目標，讓新北成為北台灣的核心。

市政會議中，侯友宜聽取文化局簡報後表示，自2020年8月宣示「鶯歌藝術城-整個鶯歌就是美術館」，市府透過三鶯文創整合計畫，跨局處共同協力，共執行40 項軟硬體建設計畫，多項計畫已完工，包括三鶯大橋改建、陶藝山水四藝徑、三鶯轉運站及串接核心區的731環狀巴士、農會通廊、鶯歌公有市場的美食廣場。侯友宜說，過去2年在疫情嚴峻下雖面臨缺工缺料挑戰，市府多項工程仍積極進行，包括捷運三鶯線、美術館主體工程現正趕辦中，完工後將大幅改變三鶯的城市樣貌。

▲文化局長龔雅雯於12日市政會議中，進行3年多來的三鶯文創整合計畫推動成果與展望專題簡報。

會中侯友宜並指示文化局，持續透過文化（Culture）、創意（Creativity）、關懷（Care）、合作（Collaboration），以美好生活為核心(Core)目標的5C的發展策略，掌握文化的底蘊、創意的思維、關照各年齡族群藝文需求，透過基北北桃合作平台，以及民間與跨局處協力，打造新北市民的美好生活，讓新北成為北台灣的核心。

文化局長龔雅雯表示，文化局以「文化韌性城市」為2030願景目標，建構新北五條美學廊帶，預計10年內累計藝文參與人次達3億5000萬人次，其中三鶯文化-紅色陶寶是新北市美術館基地所在，目前美術館戶外園區第一期工程及部分空間已完成，將於4月15日起開放民眾使用，提供市民朋友全新的藝文休憩場域。

▲新北市美術館「新朋友」展沉浸式遊戲裝置《ID》。

此外，園區將於每個月辦理大型藝文展演活動，包括4月「美術館開園系列」、5月新北閱讀節「設計，新日常」及新北「鼓舞創藝」活動、6-7月城市藝術節「新生地」，8月的美術館「夏日計畫」，還有更重要的10月「2023台灣設計展在新北」從鶯歌出發，展場更將擴展到捷運環狀線衛星展區，展現出新北城市美學及設計力，透過區域點、線、面的鏈結，讓民眾看見新北的文化多樣性，帶動城市藝文生活。

▲新北市美術館展演計畫邀請創作者進駐藝術街坊。