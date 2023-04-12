中國對台設「禁航區」衝擊70%航班！業者：恐增飛行時間、班機延誤

▲中國將在台灣北部設置27分鐘禁航區，業者分析可能導致班機延誤、飛航時間拉長。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

中國大陸擬於4月16日至18日在台灣北方設立禁航區，有知情人士預估恐將影響60%至70%航班，範圍包括台灣與日韓、北美之間的航班以及東北亞與東南亞航班，交通部則發出聲明，經我國抗議後改為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘）。旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，若飛航管制區有管制情況發生，對航空公司影響較嚴重，可能需要多帶油料、甚至可能會影響班機延誤。

李奇嶽表示，如果有受到飛航管制區有管制的情況發生，航空公司就會因此要多帶油料做繞道飛行，或是航班本身要做航線航路調整，可能會導致增加飛行時間或造成班機延誤，對航空公司影響較嚴重。

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▲設禁航區對台灣班機起降影響甚鉅。（圖／記者李毓康攝）

他指出，旅行團要特別留意航空公司在飛航時間是否會因此較之前久，甚至航路可能會有改變，因此需微調預計抵達時間，但對旅行業影響較小。

該起事件來自《路透社》引述4名知情人士來源表示，中國大陸計畫於4月16至18日在台灣北方設立禁航區（no-fly zone），目前尚不知實施這些限制的原因，有知情人士表示，設置禁航區影響範圍甚鉅，包東北亞和東南亞之間的航班，以及台灣與日韓、北美之間共約60%至70％2的航班。

交通部隨後發布聲明表示，針對中國民航部門昨（11）日以服務電報（SVC）通知我方，以「從事航太活動」為由，於本月16至18 日，每日9時至14時，逕自於我國轄管之台北飛航情報區內劃設警示區管制飛航，並經我國抗議後改為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘）。

▲中國原定要設三天禁航區，經過我交通部抗議改為27分鐘。（圖／桃園機場公司）

交通部發布三點聲明，第一，我國管轄之台北飛航情報區位處東亞南北航路要衝，也是西太平洋交通主要動脈，中國逕自以「航太活動」為由，在多條國際航線輻輳區域上劃設警示區，限制往來航班飛航，時間長達三天，不僅國際僅見，對本區飛航管理造成嚴重影響，衝擊往來航班飛航權益及安全更為重大。



第二，我部肩負本飛航情報區服務，有責任確保往來航班安全與飛航權益，已於本日稍早向中方表達是項無理劃設將為本區帶來巨大而不必要之飛航風險，並損害國際飛航權益，我方難以執行，故要求中方改變此議，並表達嚴正抗議。



第三，經我方抗議後，中方於稍早通知我方，該「航太活動」時間將調整為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘），我國為負責任之國際成員，將協力各方民航等單位，就相關狀況進行必要安排，確保各國旅運人員與飛航安全。



