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韓男大生硬舉90kg「啪一聲椎間盤破了」　健身工廠要賠償157萬

▲▼健身,健身房。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲韓籍孫姓男大生練硬舉過程中椎間盤破裂受傷，怒告健身房求償，法院判賠金額出爐。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

一名孫姓韓國籍男大生到健身工廠上教練課，接受教練指導「90公斤硬舉」，不料過程中椎間盤急性突出倒地，送醫診斷出椎間盤破裂，造成往後下身活動不便與麻痺等後遺症，年紀輕輕又熱愛運動的孫男對此晴天霹靂，氣憤提告求償，法院審後也認為健身工廠有疏失，判孫男獲賠157萬9589元。

孫男提告表示，他持居留證到台灣讀大學，並加入健身工廠會籍，買了教練課想鍛鍊身體，2020年6月30日上午，由教練指導他進行「硬舉」，他雖然覺得重量不堪負荷、但仍相信教練的專業而照指示做，沒想到腰椎卻一陣劇痛、當場倒地，他被緊急送醫後，診斷出「腰椎韌帶扭傷」、「急性坐骨神經痛病第五腰椎第一薦椎椎間盤破裂」等傷害。

孫男指出，他上網蒐集各種資料後，整理出硬舉是健身房裡最容易受傷的動作，往往就是因為舉太重，例如90公斤的男性未訓練前可硬舉70.3公斤，但教練明知他是新手，且當時他的體重僅70公斤，卻在他短暫休息後不斷要求加快動作速度，硬舉起90公斤的槓鈴，才讓他最終不堪負荷受傷，認為教練的指導有過失、也不符合專業水準。

他提出包含醫療費用、看護費、不良於行後的交通費，他從成大畢業後預計回韓國擔任電腦工程師、至65歲退休前被影響的減損薪資，以及因腰腿時而刺痛麻痺，生活受到大打擊、相信大品牌的健身教練卻因而受傷……等等的精神撫慰金，共計求償170萬餘元。

健身工廠則主張，入會前就有確認會員健康、告知風險並簽署聲明書，當天教練的菜單與操作速度、休息時間都符合標準，事發時也有馬上為孫男做處置，該教練教學期間表現良好、有十幾張專業證照，服務已合乎期待與專業水準，並無過失，孫男受傷屬於意外，與他們無因果關係。

法官認為，健身工廠在回應「教練如何評估孫男體能狀況並安排訓練內容」一題，僅回答「我們再提出訓練課程的課表」，長達2個多月的審理期間，只提出一張孫男的歷次健身表，並無實際參酌孫男身體狀況而設計的課程，未能舉證「無過失」，應負賠償責任。

台中地院判決，健身工廠未就專業去瞭解、指導學員，導致在運動過程中受傷，檢視各項求償後，判孫男獲賠157萬9589元，全案可上訴。

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