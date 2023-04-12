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縱容台南成黑金故鄉！　國民黨團要賴清德道歉：把和平當詐騙口號

▲▼國民黨團「誰縱容台南成為黑金故鄉！賴清德？黃偉哲？」記者會 吳怡玎 李德維 曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「誰縱容台南成為黑金故鄉！賴清德？黃偉哲？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／新北報導

副總統、民進黨主席賴清德今（12）日於民進黨中央黨部接受中執會通過成為2024年總統大選候選人。國民黨團上午召開記者會，賴清德即將成為民進黨2024總統候選人，就必須一一檢視過去他擔任台南市長、行政院院長期間的一言一行，尤其台南市已經成為台南院檢認證的黑金故鄉，賴清德必須先向全民道歉，再說清楚是自己能力不足？識人不清？還是怠惰疏縱？才讓台南成為黑金故鄉？

總召曾銘宗表示，是誰縱容台南成為黑金故鄉？當然是當了7年多台南市長的賴清德，「政績斐然」讓台南市成為黑金故鄉。國人猶記得88槍槍擊案，媒體認為槍擊案水很深，內部報告認為與政府高層力推綠能有關，在台南地檢署將相關涉案人起訴後，認證了台南市是黑金故鄉。

但令國人詫異的是，相關案件移送到台南地方法院之後，竟然涉案犯嫌僅2萬元交保，檢方不服出抗告後，台南高分院才撤回原裁定，改以6萬元交保。曾銘宗質疑，難道台南地檢、地院不食人間煙火？2萬元交保改為6萬元，實在超級誇張。

▲▼國民黨團「誰縱容台南成為黑金故鄉！賴清德？黃偉哲？」記者會 吳怡玎 李德維 曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，台南議長賄選案，台南地檢署起訴10人，檢調還原涉案過程，恐嚇手段盡出。台南地檢署在3月2日發布新聞稿，結論寫下「台南市民要的是一個安全及安定有秩序的生活，而不是一到選舉就賄選傳聞甚囂塵上，或暴力恐嚇情事接連發生，檢警調必定全力掃蕩不法，還給台南市一個乾淨、平和的選風。」

曾銘宗說，不知道賴清德副總統、主席、候選人是否有看到這份台南地檢新聞稿？有沒有看到台南已經成為黑金故鄉？不但賄選，還暴力恐嚇！

副書記長吳怡玎表示，賴清德過去在擔任台南市長的政績，可說是「成效卓著」，尤其在他擔任第二任台南市長時，因當時的台南議會議長李全教涉及賄選，連起訴都沒有，就拒絕進入議會超過234天，反觀現在民進黨籍議長邱莉莉涉入議長賄選案，身兼民進黨主席的賴清德，卻只祭出停權3年處分，難道這不是賴清德的雙標嗎？

吳怡玎進一步指出，賴清德的能源政策也有很大問題，在2018年深澳電廠擴建，新北反對擴建，拒發燃煤使用許可，當時賴情擔任行政院長居然說，深澳電廠燒的是「乾淨的媒」，從此，全國民眾都在找尋乾淨的媒，到底是哪一種媒？

▲▼國民黨團「誰縱容台南成為黑金故鄉！賴清德？黃偉哲？」記者會 吳怡玎 李德維 曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

藍委李德維表示，賴清德說要以和平、民主、繁榮帶領台灣。既然成為2024年總統候選人，就讓國人一一檢視賴清德過去的言行。猶記得蔡政府執意要「拔管」，運用一切手段不讓管中閔擔任台大校長，當時的賴清德說，不接受任何人拿大學自主當護身符。現在管中閔都已經卸任了，請問賴清德，「你當時是把大學自主玩弄在股掌之間嗎？這是追求民主嗎？未來若是領導中華民國，還會有民主嗎？難道民主只是你威權的外衣？」

另外，在2017年6月5日，賴清德提出「親中愛台」的說法，但實際上卻是打造：「在台灣支持統一的人去親中，在台灣支持台獨的人來愛台」，賴清德確定台灣2,300萬人都支持這樣的想法嗎？同年9月27日賴清德進一步闡述自己是「台灣獨立的政治工作者」，甚至在2019年1月23日提出「台灣需要新憲法」。

李德維問賴清德，「你是參選中華民國總統？還是你心目中的台灣共和國、台灣獨立國總統？把和平當作詐騙口號，相信國人都沒有辦法接受的」。李德維呼籲國人，不要看到眼前的賴清德、舌燦蓮花的賴清德，要看看他過去的言行，做了哪些事、說了些什麼話。
 

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