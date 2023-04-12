隔空尬賴清德！侯友宜現身黨中央　朱立倫：包含民眾黨也要團結

▲國民黨中常會第一波立委提名，朱立倫、侯友宜、蔣萬安、盧秀燕、蔣萬安同台展團結氣勢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨主席賴清德今（12）日正式獲得2024總統提名，國民黨主席朱立倫則邀請「最強母雞」新北市長侯友宜，共同為首波立委提名加油打氣，不讓賴清德專美於前。過程中，只見朱立倫與侯友宜穿著一樣穿搭，且不時相互摟腰、肩靠肩，也不時互咬耳朵、交換意見，顯示彼此互動熱絡。

今天的中常會從朱立倫以降，副主席連勝文、黃敏惠、夏立言、秘書長黃健庭、政策會執行長曾銘宗，乃至於新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華等地方諸侯，大家都一致穿著白襯衫且不打領帶，展現出活力與朝氣。

朱立倫致詞及通過立委提名之後，由文傳會主委洪孟楷首先介紹出場的黨中央提名委員，第一位正是「最強母雞」侯友宜，顯示其重要性僅次於黨主席。整個儀式過程中，侯也都緊靠在朱身邊，站在最接近C位的位置上，其份量不言可喻，也有助墊高其聲勢。

對於兩人的互動，只見朱立倫、侯友宜一合體，兩人都面露笑容、握手搭肩，現場也立即亮起無數鎂光燈，兩人更是親暱擺拍，儀式結束時，侯友宜主動跟朱握手致謝，兩人並交談接耳了好幾次，侯才轉身離開中常會。而整個過程中，都可以看到朱立倫給予侯友宜相當的尊重。

朱立倫致詞時表示，民進黨已經提名賴清德選總統，而民進黨執政八年帶給台灣是民主的獨裁，兩岸進入戰爭邊緣，大家都很清楚，民進黨執政後打壓所有反對的聲音，兩岸只有交惡沒有對話交流，今天提名堅定的台獨工作者作為總統候選人，兩岸到底是和平還是交惡，這是關鍵時刻，經濟繁榮是讓全民過好日子，全民有感一個是漲、一個是缺，防疫期間缺口罩缺快篩，現在缺蛋缺雞肉豬肉，什麼都缺，只有一個民進黨的蛋頭官員不缺。

朱立倫進一步指出，國民黨一定要團結努力，民進黨再贏下去，中華民國一定輸，泛藍選民一定要團結，所有顏色的朋友都要團結，最快速度，上個月整合大家意見，現階段更努力把藍軍朋友聚再一起，對於民進黨有覺悟的朋友都要團結一起，包含民眾黨，今天是第一梯次的立委提名，每一位都是獲得中常委的肯定，團結努力勝利成功