東部首度法拍虛擬幣！2.6萬顆泰達幣81萬拍出　買家競爭超激烈

▲2.6萬顆泰達幣首度出現在花蓮分署拍賣會場上，最終以81萬6千元拍出。（圖／翻攝行政執行署花蓮分署網站）



記者蔡怡萍／花蓮報導

法拍標的無奇不有，但「看不見的拍賣標的」拍賣會，在花東地區還是頭一遭！花蓮地檢署偵辦某周姓被告涉犯詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案件，就查扣之泰達幣（USDT-TRC20）2萬6千餘顆，囑託法務部行政執行署花蓮分署變價拍賣備受矚目，拍賣會於今（11）日上午11時登場，經過多組的激烈競價後，最終由陳姓民眾以81萬6千元得標！

▲許多民眾從全台各地前來，熱烈出價搶標泰達幣。（圖／翻攝行政執行署花蓮分署網站）



花蓮地檢署偵辦某周姓被告涉犯洗錢防制法等案件，查扣周員犯罪所得泰達幣(USDT)2萬6150.1666顆，日前囑託執行署花蓮分署變價拍賣，這件「看不見的拍賣標的」暫存於花蓮縣警察局花蓮分局保管之電子錢包中，在公布拍賣消息後，也吸引許多對虛擬貨幣有研究、想投資的民眾大感興趣！

拍賣會於11日上午11時正式登場，而除了標的本身「看不見」外，另一項特色在於應買人必須自備「虛擬貨幣專用錢包」，以便在得標時能夠接收這個看不見的拍賣標的。

▲「看不見的標的」泰達幣先前保管於花蓮分局之電子錢包中。（圖／執行署花蓮分署網站）



會場氣氛踴躍，吸引來自桃園、新竹、臺南、高雄等全國各地多組民眾進行搶標，拍賣起標價為70萬元，在民眾熱情踴躍喊價下，總共出價20次，最終由陳姓民眾以81萬6000元拍定，遠超過預定之底價，且當日1美元兌換新臺幣約30.5元左右，換算總價約為79萬7千餘元，陳姓民眾的拍定價相當於1顆泰達幣以31.2元得標，競價相當激烈。

本次拍賣會包含臺灣高等檢察署花蓮檢察分署洪檢察長培根、臺灣花蓮地方檢察署蔡檢察長宗熙、法務部行政執行署花蓮分署王分署長金豐均蒞臨現場指導，拍賣會開始前並由案件承辦檢察官卓浚民與承辦行政執行官進行反詐騙及檔案應用服務宣導，現場民眾收穫滿滿。