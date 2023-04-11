全球最昂貴車牌！　神祕富豪砸4.5億天價買下「P7」

▲一名身分未公開的競標者以5500萬迪拉姆標下車牌「P7」。（圖／翻攝自Emirates Auction）

記者詹雅婷／綜合報導

阿拉伯聯合大公國代表性城市杜拜向來以奢華生活聞名，如今這裡也出現「全球最昂貴車牌」，一名有錢人砸下5500萬迪拉姆（約新台幣4.56億元）標下車牌「P7」。

彭博報導，車牌「P7」起初起標價為1500萬迪拉姆（約新台幣1.24億），一名身分未公開的競標者最終以天價5500萬迪拉姆得標。已知收益將捐給杜拜統治者穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）的全球糧食援助計畫「10億餐食捐贈基金」。

這次車牌拍賣金額刷新歷史紀錄，先前最高的紀錄在2008年，當地商人庫理（Saeed Abdul Ghaffar Khouri）以5220萬迪拉姆的價格買下「1」的車牌。

其實車牌拍賣活動是阿拉伯聯合大公國行之有年的慈善活動，富豪們以高額競標來炫耀財富地位。

商人薩尼（Balvinder Singh Sahni）2016年以3300萬迪拉姆的價格標下車牌D5，他說，「杜拜是一座黃金城，每個人都想展現自己的地位」。

薩尼透露，他2006年第一次入住奢華的杜拜帆船飯店（Burj Al Arab）時還被拒絕進入，只因車牌號碼太多，被告知需要一個兩位數的車牌，或是進行預約，「當我有機會時，有人告訴我這些錢都會捐到慈善機構，我就全砸下去了。」