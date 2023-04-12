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社會 社會焦點 保障人權

行人地獄國小版！黑車高速闖燈險撞飛男童　駕駛恍神代價6300

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

新竹市建功國小10日下午3時57分放學期間，1名5年級男童穿越馬路時，1輛黑色轎車竟無視號誌硬闖紅燈，險些撞飛男童，所幸男童躲得快，僅腿部有些微受傷，恐怖畫面PO出後引起網友撻伐。警方表示，行為人未禮讓行人、闖紅燈，將依道交條例共開罰6300元罰鍰。

▲▼ 新竹建功國小過馬路險被撞。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹建功國小過馬路險被撞飛。（圖／記者陳凱力翻攝）

有民眾在臉書社團「竹北人有事嗎」PO出一段影片，當時正是國小的放學時間，學童在人行道上等待過馬路，轉為綠燈後，導護伯伯拿起指揮棒示意雙向來車停下。

▲▼ 新竹建功國小過馬路險被撞。（圖／翻攝自竹北人大小事）

▲當時導護已舉起指揮棒示意，但黑車仍執意通過。（圖／翻攝自竹北人大小事）

這時，有名男童迫不及待找父母，快跑穿越馬路，左側1輛黑色轎車未減速，欲強行穿越馬路，駕駛見有人出現，立即煞車，所幸男童即時跑開，才未釀成悲劇，現場民眾全都捏了一把冷汗。而導護伯伯暴怒上前，要求駕駛下車，還有疑似男童父親的男子怒捶引擎蓋開罵。

警方獲報到場後，將男童送往醫院治療，僅腿部有輕微瘀傷，校方當晚也跟家長聯絡，確認孩子沒有受到驚嚇，這幾天陸續觀察上課情況，也都無其他異常；事後黑車駕駛則表示，當時自己恍神，沒有注意到變換號誌，看到小朋友在眼前才急踩煞車。

畫面曝光後引來不少網友留言痛批「明明是紅燈欸！垃圾！這應該要直接吊銷駕照！」、「自己趕投胎就好，別害無辜人」、「還好弟弟的反應超快，不然肯定被撞飛」、「不管是不是紅燈，在學校附近速度都要放慢啊」、「是眼瞎了嗎？」

新竹埔頂派出所所長楊志強回應，本案汽車駕駛人行經行人穿越道，未禮讓行人及闖紅燈，將依道路交通管理處罰條例第44條第2項及53條第1項，分別處新臺幣3600元、2700元罰鍰。

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