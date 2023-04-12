不孕5大原因「罕病、癌症」都在內！試管失敗11次　46歲女喜迎當媽夢

▲試管失敗11次，46歲女喜迎當媽夢。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

高齡懷孕不是夢！衛福部統計指出，女性逾35歲，不孕、流產風險都增加，但一名46歲女性，在經歷11次試管嬰兒療程後，依然把握住低於5成的機率，成功懷孕生下寶寶。不孕症專家強調，無論是高齡或罹患癌症、罕病，只要勇於嘗試，還是有機會靠人工生殖懷上健康寶寶，一圓當母親的願望。

台灣新生兒人口數連3年負成長，2022年更僅有13萬8986人，創下有統計數據以來的史上新低，但也有部分女性苦於年齡或疾病「想生卻生不出」。衛福部國健署今年擴大試管嬰兒補助，取消排富條款，更將每年一次補助放寬到3~6次，預計有2.3萬至2.8萬對夫妻受益。

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試管嬰兒之父、TFC台北婦產科診所生殖中心創辦人曾啟瑞醫師表示，根據門診統計，求子心切的不孕夫妻，有29%是卵巢功能低下、13%是子宮內膜異位症、12%是輸卵管因素，12%是男性因素，也有19%是因為其他女性因素，如癌症、罕病導致。

曾啟瑞曾收治一名「卡門氏症候群」罕病病友，無正常月經週期就像提早進入更年期，但她在33歲決定進入試管嬰兒療程，透過醫師透過曾醫師的精準用藥，取出8顆卵，獲得4顆胚胎，於第一次植入1顆胚胎就成功懷孕並生下健康寶寶。另有一名罹患卵巢癌、經歷3次人工受孕、5次試管嬰兒失敗的病友，經過評估4次搜集胚胎，第二次就成功懷孕，一圓當媽夢。

▲TFC臺北婦產科生殖中心院長胡玉銘醫師。（圖／TFC臺北婦產科生殖中心提供）

「其實38歲懷孕不算高齡。」同為不孕症權威的還有TFC臺北婦產科生殖中心院長胡玉銘醫師表示，個人門診求診婦女平均年齡為42歲，小於35歲者植入胚胎的懷孕率超過6成，其中38-43歲者植入胚胎的懷孕成功率也有近5成。

門診也有遇到一位40歲患有子宮肌腺症加上巧克力囊腫的外籍女士，先前在海外經歷10次試管嬰兒療程通通失敗，身心俱疲的她來到台灣時AMH只剩0.2，每次取卵都只有2-3顆，在進行3次蒐集胚胎後，終於成功懷孕生下龍鳳胎。

曾啟瑞表示，試管嬰兒38年來技術已大躍進，診所打造的高規格胚胎實驗室，每一個小細節都更適合胚胎生長，從胚胎培養劑與冷凍技術的改良、新的誘導排卵藥物的發明、高科技AI控制溫度、濕度及監測保存，與胚胎著床前染色體篩檢、子宮內膜容受性檢測的發明，搭配完整的醫護團隊時時管控，即使晚婚晚育已成趨勢，也能為更多不孕夫妻贏來「求子」生機。