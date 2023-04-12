　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不孕5大原因「罕病、癌症」都在內！試管失敗11次　46歲女喜迎當媽夢

▲▼驗孕棒、懷孕。（圖／達志／示意圖）

▲試管失敗11次，46歲女喜迎當媽夢。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

高齡懷孕不是夢！衛福部統計指出，女性逾35歲，不孕、流產風險都增加，但一名46歲女性，在經歷11次試管嬰兒療程後，依然把握住低於5成的機率，成功懷孕生下寶寶。不孕症專家強調，無論是高齡或罹患癌症、罕病，只要勇於嘗試，還是有機會靠人工生殖懷上健康寶寶，一圓當母親的願望。

台灣新生兒人口數連3年負成長，2022年更僅有13萬8986人，創下有統計數據以來的史上新低，但也有部分女性苦於年齡或疾病「想生卻生不出」。衛福部國健署今年擴大試管嬰兒補助，取消排富條款，更將每年一次補助放寬到3~6次，預計有2.3萬至2.8萬對夫妻受益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

試管嬰兒之父、TFC台北婦產科診所生殖中心創辦人曾啟瑞醫師表示，根據門診統計，求子心切的不孕夫妻，有29%是卵巢功能低下、13%是子宮內膜異位症、12%是輸卵管因素，12%是男性因素，也有19%是因為其他女性因素，如癌症、罕病導致。

曾啟瑞曾收治一名「卡門氏症候群」罕病病友，無正常月經週期就像提早進入更年期，但她在33歲決定進入試管嬰兒療程，透過醫師透過曾醫師的精準用藥，取出8顆卵，獲得4顆胚胎，於第一次植入1顆胚胎就成功懷孕並生下健康寶寶。另有一名罹患卵巢癌、經歷3次人工受孕、5次試管嬰兒失敗的病友，經過評估4次搜集胚胎，第二次就成功懷孕，一圓當媽夢。

▲▼TFC臺北婦產科生殖中心院長胡玉銘醫師。（圖／TFC臺北婦產科生殖中心提供）

▲TFC臺北婦產科生殖中心院長胡玉銘醫師。（圖／TFC臺北婦產科生殖中心提供）

「其實38歲懷孕不算高齡。」同為不孕症權威的還有TFC臺北婦產科生殖中心院長胡玉銘醫師表示，個人門診求診婦女平均年齡為42歲，小於35歲者植入胚胎的懷孕率超過6成，其中38-43歲者植入胚胎的懷孕成功率也有近5成。

門診也有遇到一位40歲患有子宮肌腺症加上巧克力囊腫的外籍女士，先前在海外經歷10次試管嬰兒療程通通失敗，身心俱疲的她來到台灣時AMH只剩0.2，每次取卵都只有2-3顆，在進行3次蒐集胚胎後，終於成功懷孕生下龍鳳胎。

曾啟瑞表示，試管嬰兒38年來技術已大躍進，診所打造的高規格胚胎實驗室，每一個小細節都更適合胚胎生長，從胚胎培養劑與冷凍技術的改良、新的誘導排卵藥物的發明、高科技AI控制溫度、濕度及監測保存，與胚胎著床前染色體篩檢、子宮內膜容受性檢測的發明，搭配完整的醫護團隊時時管控，即使晚婚晚育已成趨勢，也能為更多不孕夫妻贏來「求子」生機。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
侯友宜鬆口「隨時上場」！朱立倫牽手喊「凍蒜」　共站C位互動曝
快訊／中國連3天對台設禁航區　交通部抗議奏效
「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長　情人節收90萬
快訊／汐止槍響！BMW X6衝撞警車　嫌犯跑了
詐騙越判越重　車手不減反增！律師：應修法供出上游換減刑
百萬YouTuber宣布：搬來台灣！　粉絲全尖叫：想當鄰居
快訊／中共於台灣北方設「禁航區」　國防部曝主要內容
舒子晨掰了阿尺！公開新男友　加入LuxyGirls
獨／牛排攤慘了！　夜市先開槍：禁入場擺攤

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上班好同事下班不認識　網揭職場友誼關鍵考量點

快訊／陸擬連3天對台設禁航區　交通部：我抗議奏效「縮短剩27分鐘」

「左手拿筷子」被大姑酸很醜！全家秒霸氣反擊　1招挺她超療癒

小資族買房「5省錢撇步＋4還貸方式」一次看　最理想標準「買精不買大」

南部外送美食排行曝光！「小肉豆」榜上有名　茶葉蛋月賣5千顆

申請入學二階甄試「黃金周六」5／20　快篩陽與確診輕症仍要應試

獨／牛排攤慘了！一桶黑水洗鐵板　大慶夜市先開槍：禁入場擺攤

不孕5大原因「罕病、癌症」都在內！試管失敗11次　46歲女喜迎當媽夢

華航乘客「身體不適」傳急救不治　延後旅客下機時間

遺書嘆「無法再教學」！淡大教授飽受腦病變所苦　醫曝高風險族群

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

上班好同事下班不認識　網揭職場友誼關鍵考量點

快訊／陸擬連3天對台設禁航區　交通部：我抗議奏效「縮短剩27分鐘」

「左手拿筷子」被大姑酸很醜！全家秒霸氣反擊　1招挺她超療癒

小資族買房「5省錢撇步＋4還貸方式」一次看　最理想標準「買精不買大」

南部外送美食排行曝光！「小肉豆」榜上有名　茶葉蛋月賣5千顆

申請入學二階甄試「黃金周六」5／20　快篩陽與確診輕症仍要應試

獨／牛排攤慘了！一桶黑水洗鐵板　大慶夜市先開槍：禁入場擺攤

不孕5大原因「罕病、癌症」都在內！試管失敗11次　46歲女喜迎當媽夢

華航乘客「身體不適」傳急救不治　延後旅客下機時間

遺書嘆「無法再教學」！淡大教授飽受腦病變所苦　醫曝高風險族群

曹雅雯斷片失去記憶！　手機竟多了這照片「離奇過程」曝光

高端連三個月營收掛零　王鴻薇疑衛福部「即時救援」邀投公費疫苗

上班好同事下班不認識　網揭職場友誼關鍵考量點

高195cm！超巨大乳牛屠宰場無力處理　「可幸福地活下去」

Meta資遣上萬人「只剩這類員工」不被裁掉　年薪還上看3000萬

山東航母具完全作業能力？　國防部喊「只要他敢出來」：你放心好了

停車格一夜消失還變紅線！合法停車被拖吊開罰　都是這單位搞烏龍

快訊／陸擬連3天對台設禁航區　交通部：我抗議奏效「縮短剩27分鐘」

侯友宜鬆口「隨時上場」！朱立倫牽手喊「凍蒜」　共站C位互動曝

王尉永傷後重返一軍　登板時機暫不放入「拆彈組」

玩高空彈跳阿北幫打氣　聊一半突推下～女嚇歪

生活熱門新聞

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

2波全台變天　「雨更大」時間曝

3生肖財運爆發連旺10天　不是升官就是發財

「缺蛋發現女友出軌」月收金援4萬　行家曝內幕

今午後變天北東迎雨！周末雨區更廣

李多慧被說「撞臉高虹安」！粉絲：差很多吧　本人轉發了

「4生肖」要轉運了！過完閏2月「歹年冬」錢財滾滾來

王高成墜樓身亡！　生前「最後錄影畫面」曝光

大慶夜市牛排攤黑水洗鐵盤！食安處要查了

慢熱妹「大學努力變嗨咖」人緣反變差！過來人吐真心話

華航乘客身體不適　傳急救不治

獨／牛排攤一桶黑水洗鐵板　大慶夜市：禁入場擺攤

台灣為何吸引韓國遊客？網揭「3關鍵」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

2波全台變天　「雨更大」時間曝

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

即／62歲淡大前副校長墜樓亡！原因曝光

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面