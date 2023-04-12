飛東京機票2188元！酷航「冬季優惠」今開跑　限時6天開搶

▲酷航推出冬季優惠促銷。（圖／酷航）

記者李宜秦／台北報導

又有優惠機票！新加坡低成本航空酷航推出冬季優惠機票，東京單程未稅2188元、札幌2283元、仁川1988元起，適用搭乘時間為今年10月29日至明年3月30日止，今日10時起開放購票。

臉書粉專Just.崩潰.ME通報，酷航今日10時起至17日推出冬季優惠活動，優惠機票包括東京單程未稅2188元、札幌2283元、仁川1988元起，適用搭乘時間為今年10月29日至明年3月30日止。

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另外台灣虎航也推出復活節找蛋特賣，優惠只到今日23時59分截止，只要同時購買來回全程，就有機會買到隨機出現的優惠機票，虎迷可搶購全航線單程未稅1000元、1500元的低價機票。搭乘時間為4月10日到10月28日。

紐西蘭航空也推出優惠活動， 4月30日前推出台北直飛紐西蘭的經濟艙促銷，來回只要台幣25,800元起，機票使用時間為 2023 年5月9日至2023 年6月20日期間，以及2023 年7月22日至2023 年10月31日期間。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）