台北－新加坡2488元！酷航「夏季促銷」今起開搶　日韓也有優惠價

▲酷航推出夏季促銷，飛新加坡只要2488元。（圖／酷航提供）

記者李宜秦／台北報導

國人瘋搶出國，各家航空公司紛紛推出優惠，新加坡低成本航空公司酷航自即日起至4月17日止推出夏季促銷活動，台北－新加坡單程最低新台幣含稅價2,488 元起。

酷航表示，即日起至2023年4月17日止，於酷航官網及合作通路推出夏季促銷活動，台北－新加坡單程最低新台幣含稅價2,488 元起（限指定出發日期），日本東京、北海道、韓國首爾、馬來西亞、印尼、澳洲等航點皆推出不同的夏季優惠價。

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酷航也針對近半年航點銷售進行統計，公布解封後台灣旅客熱門旅遊國家，除了日、韓、泰始終位居台灣旅客最青睞的國家前幾名外，不少東南亞國家也有攀升趨勢。

據統計，有將近五成的民眾選擇印尼、馬來西亞的小島作為解封後的「第一站」，例如印尼的龍目島、或有著世界面積最大的佛教建築的日惹以及水肺潛水的朝聖地美娜多。

酷航表示，疫情後台灣遊客的旅遊目的從原本蜻蜓點水的拍照打卡轉而更偏向深度體驗當地活動，因此計畫增加飛往東南亞各國的航班，例如飛往印尼浮潛聖地的美娜多從一周三班提高到四班，飛往富有石灰岩群山及碧綠茂盛熱帶雨林的蘭卡威從每週四班增加到七班。

另外酷航今日起至4月17日也推出冬季優惠活動，優惠機票包括東京單程未稅2188元、札幌2283元、仁川1988元起，適用搭乘時間為今年10月29日至明年3月30日止。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）