小女孩甜喊老公「爸比」　妻查出11年外遇情史霸氣反擊

記者黃翊婷／新北報導

新北市林姓人夫外遇黃姓女子，兩人還生下一名女兒，2021年11月間女兒在通話時稱他為「爸比」，沒想到意外被妻子聽到，這段長達11年的婚外情也因此曝光。林妻得知丈夫外遇還和小三有孩子，氣得決定離婚，並對小三提告求償60萬元，最終新北地院裁定小三應賠償她40萬元，全案仍可上訴。

▲林妻聽到女童喊丈夫「爸比」，進一步追問才知道丈夫已經出軌長達11年。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

林妻在判決書中主張，和丈夫結婚30年，育有兩名子女，後來因病結束自己的工作，乾脆退居幕後幫助丈夫的事業，2021年11月中旬，她無意間在車庫聽到丈夫與一名女童通話，女童稱丈夫為「爸比」，經過多次詢問，丈夫才坦承與黃女外遇生下孩子，每周還會去對方家中探視女兒，甚至過夜。

林妻無法接受丈夫外遇的事實，憤而決定離婚；同時她也無法原諒黃女在明知丈夫已婚的狀況下，仍執意交往長達11年，期間發生性行為，還生下一女，因此決定向黃女提告求償60萬元。

對於上述指控，黃女辯稱，她只有在2011年間與林男發生一夜情，沒想到意外懷孕，之後雙方並無太多情侶間的互動，她沒有介入林男的家庭，孩子是由她單獨扶養，林男與妻子離婚並非此事引起，況且林妻是在超過法定時效之後才提告，沒有理由要求她支付賠償金。

新北地院法官指出，經DNA鑑定，女童確實是林男與黃女的孩子，雖然黃女堅稱只與林男發生過一次性行為，但在孩子出生後，男方依舊每個月前往女方家中1至2次，甚至留宿過夜，此舉顯然已經超越普通朋友的互動範圍，侵害林妻配偶權，且情節重大，林妻依法求償並無不妥。

至於是否超過訴訟時效，法官認為，林男與黃女在2018至2019年間還曾發生過性行為，2015年8月之後林男也會固定前往黃女的住所探視孩子，林妻則是在2021年11月才知悉此事，並未超過法定時效，最終判黃女應賠償林妻40萬元較為適當，全案仍可上訴。