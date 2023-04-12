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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯政見發表會日期曝光！喊話費鴻泰參加「別只是單人舞」

▲徐巧芯宣布將自辦辯論會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲徐巧芯宣布將自辦辯論會，日期曝光了。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨立委初選攻防相當火熱，台北市議員徐巧芯、現任立委費鴻泰持續交戰當中。對此，徐巧芯在臉書上預告，13日將舉辦政見發表會，表達自己參選的理念與決心，過程將全程直播，也喊話費鴻泰一起參加，讓發表會「不只是一場單人舞」。

徐巧芯在臉書上發文表示，辯論在民主政治當中，是十分重要、神聖的一環，讓候選人可以理性說出參選理念、政見，也可以使選民迅速了解不同政治人物的內心價值、路線，當初她第一次競選議員，也接受了在野陣營的挑戰，參加選區自辦的辯論活動，向選民說出自己的理念。

▲▼徐巧芯要舉辦政見發表會，喊話費鴻泰一起參加。（圖／翻攝臉書／徐巧芯）

▲徐巧芯要舉辦政見發表會，喊話費鴻泰一起參加。（圖／翻攝臉書／徐巧芯）

徐巧芯認為，既然這次初選要來一場君子之爭，那麼有場辯論會、政見發表會也十分必要，雖然費委員剛開始有接受，後來卻以各種理由拒絕，「我完全尊重與接受他的決定，我相信他有自己的考量，但並不影響我與選民報告我的參選理念與政見的決心。」

徐巧芯預告，13日上午10點將舉辦她的政見發表會，會中提出3大主軸、10大政見，且將全程直播，並接受網友、媒體的提問，讓政見發表會可以出現如辯論會的交鋒之處。

此外，徐巧芯也邀請費鴻泰一起參加，讓政見發表會不只是「一場單人舞」，除了能夠讓彼此有切磋的機會，更能夠藉此展現國民黨良性競爭的精神。

 

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徐巧芯費鴻泰黨內初選政見發表會

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