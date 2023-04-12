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美援烏克蘭機密外洩　俄稱掌控巴赫姆特75%地區

▲▼烏軍視角的巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）

▲俄稱掌握巴赫姆特（Bakhmut）75%地區，烏軍方面則持續死守。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯任命的頓內茨克地區首長普希林說，俄軍掌控烏克蘭東部城市巴赫姆特75%以上地區。美國國防部表示，包括烏克蘭戰爭在內的文件外洩對於美國國家安全構成非常嚴重風險。

●俄羅斯官員稱掌控巴赫姆特75%地區 烏克蘭軍方續守

俄羅斯任命的頓內茨克（Donetsk）地區首長普希林（Denis Pushilin）向國營電視頻道俄羅斯24（Rossiya 24）表示：「我可以絕對肯定地說，巴赫姆特（Bakhmut）有超過75%都在我方部隊控制下。」

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已經持續逾13個月，巴赫姆特之戰是期間最血腥的一場戰役，俄烏雙方都傷亡慘重。

烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）則說，烏軍持續死守巴赫姆特，情勢嚴峻但仍在控制之中。

●軍事機密文件外洩 美國防部：構成嚴重國安風險

美國國防部表示，高度敏感的美國文件外洩對於美國國家安全構成「非常嚴重」風險。這些文件中，許多跟俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭有關。

美國國防部發言人馬爾（Chris Meagher）說道，網路上流傳的文件「對國家安全構成非常嚴重的風險，且有可能散播不實資訊」，但他沒有證實這些文件的真實性。

美國司法部正在調查這起文件外洩事件，文件似乎包括有關烏克蘭戰爭的機密資訊以及針對美國盟邦的敏感情蒐分析。

●魯卡申柯會俄國防長 要求保證白俄遇襲時俄會來援

白俄羅斯總統魯卡申柯與俄羅斯國防部長會晤時表示，他希望莫斯科保證，當遭受攻擊時俄國會出面保衛白俄。

白俄官媒「白俄羅斯通訊社」（BelTA）引述魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在首都明斯克接見俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）時的談話。

魯卡申柯表示之前已與俄國總統普丁討論過這件事，對方也同意這類安全保證確有必要，也須落實為正式機制。

●面臨25年監禁 俄異議人士：不為反對俄侵烏懊悔

俄羅斯反對派人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）表示，他堅持自己的所有政治聲明，包括反對俄羅斯進攻烏克蘭，這使他面臨高達25年徒刑。

卡拉姆扎提到他反對進攻烏克蘭以及反對總統普丁（Vladimir Putin）一事，表示：「我堅信我所說的每句話，讓我今天遭到監禁的每句話。」

他在法庭上最後表示：「我不僅不為說過的任何一句話感到懊悔，我還感到自豪。」

41歲的卡拉姆扎遭控犯下叛國罪、散布俄軍不實訊息等多項罪名。

 

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