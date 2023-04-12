藍議員批賴清德「落跑始祖」　民進黨：先把自己鬍子刮乾淨

▲民進黨今天下午將提名賴清德為總統候選人。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨12日下午將正式提名身兼黨主席的副總統賴清德參選總統，國民黨立法院黨團、新北市黨團上午搶先舉行記者會，批評賴清德本命區台南成為黑金故鄉，更質疑賴才是「落跑始祖」。對此，民進黨發言人張志豪反嗆，國民始終迴避88槍擊案件的幕後主使者與藍營要角關係，及正副議長涉嫌與黑金的連結，「要刮別人鬍子前，先把自己的刮乾淨」。

張志豪今天痛批，國民黨已淪為造謠抹黑製造機，中央地方串聯大噴政治口水，用不實的言論對賴主席進行人身攻擊，企圖混淆視聽，別忘了自己才是最大的黑金共同體，請問國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜認同自家立委及議員這樣的造謠抹黑行為嗎？請國民黨造謠抹黑前，先好好面對自身的爭議事件，包括苗栗縣長鍾東錦曾殺人、宜蘭縣長林姿妙涉貪、桃園市長張善政酒駕等離譜爭議，國民黨是看不到還是害怕想起來？不要迴避。

張志豪表示，國民黨立委的記者會內容，根本是「竹篙湊菜刀」，東瞎西扯、胡亂拼湊，國民黨始終迴避一連串包括88槍擊案件的幕後主使者與藍營要角關係，及正副議長涉嫌與黑金的連結，所以企圖用不實指控、造謠抹黑的方式轉移焦點，令人遺憾。

張志豪說，至於國民黨新北市議員出來蹭聲量，根本是不務正業，請好好監督侯友宜，包括去年恩恩案的決策失誤致政策殺人未反省檢討，2月發生中和母子乾屍案的社政系統失靈、甚至市府官員貪瀆及消防局長因私德請辭等事件，都讓市民感受市府決策失序，施政荒腔走板，罄竹難書，不要學侯友宜假裝看不到，在新北當議員，卻異常關心台南市，何不到台南接受民意考驗？

張志豪指出，要刮別人鬍子前，先把自己的刮乾淨。他點名上午開記者會的國民黨立委吳怡玎說，吳曾遭控涉嫌生技股后康友-KY淘空、炒股訊息，甚至被檢調陸續發動大規模搜索與調查行動，對於涉嫌炒股、影響康友股價，應該先向損失的股民說清楚；而立委李德維為了林姿妙與縣府涉弊案辯護，為了力挺黨內同志提出批判，但遇到網路聲量高的台北市議員徐巧芯卻轉彎無聲，顯然是柿子挑軟的吃；至於立委曾銘宗針對普發現金6千元偷跑銀行，在國會公然質詢「金管會若追究銀行的責任，我就追究你」，顯然有替銀行護航之嫌，請3位國民黨立委在造謠抹黑前，先回應自己的爭議事件。

張志豪再次呼籲侯友宜，一再宣稱反黑金復辟，但對於國民黨的黑金進行式關係始終說不清楚，請用明確的行動，展現「反黑金」的決心，不要切割迴避，好好釐清自己的黑金進行式。

此外，擔任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷也說，當別的縣市首長都已經在議會備詢，新北市拖到就任4個月後的4月25日後，侯友宜才要進議場進行施政報告，並接受議員質詢新北市政，如今侯友宜表態「隨時可以上場（選總統）」，難不成隨時準備好丟下4月到7月的定期會，隨時準備好缺席新北市政？