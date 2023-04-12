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幕後／徵召箭在弦上？幕僚勸侯友宜盡快表態　整合郭台銘成關鍵

▲朱立倫、侯友宜共同出席新北市議會黨團交接典禮。（圖／記者許靖騏攝）

▲朱立倫稱「適當時機徵召」，侯友宜今早受訪則說，隨時都可以上場。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜「類表態」參選2024越來越明顯，同一時間鴻海創辦人郭台銘也為了拼2024，繼出訪美國之後，今也前往日本，國民黨2024總統提名似已形成「郭侯爭霸」格局，藍營支持者對此一則以喜、一則以憂，喜的是郭侯都是一時之選，憂的是未來不管誰出線，要如何團結勝選？對此，黨內人士指出，侯友宜出線已幾近眾望所歸，而為避免時間拉長、民調下滑，侯幕僚群目前也力勸侯盡快表態；且照規定郭台銘要今年9月才能申請黨證，若郭展現出團結勝選的氣度，之後一定能重返藍軍，若未來侯當選總統，在國際、兩岸方面也會借重郭的經驗。

國民黨主席朱立倫一再保證，會幫國民黨找出2024「最強人選」，但卻沒有具體標準；而當郭台銘表態希望「民調對決」時，黨中央卻隻字未提「民調」2字，事後還放消息要參考「耐打度」、「非綠整合能力」等其他指標。黨中央文傳會副主委葉元之也對此表示，這些動作都是為了平衡郭的說法，他更直言「其實就是要徵召侯友宜...機率高達95%以上！」而文傳會主委洪孟楷也說過，如果「黨內」有強而有力的候選人，當然希望這個人代表國民黨。換言之，就是以現在持有黨籍的人選為優先。

此外，當朱立倫多次重申要「替主要候選人排除障礙」時，黨內就傳出，其實整個徵召機制就是「勸退郭台銘、徵召侯友宜」，故內參民調不會對外公布，甚至連內參民調都未必會做。無獨有偶，國民黨臉書今（12）日公開替侯友宜宣揚政績，在此敏感時刻，獨獨幫侯宣傳，實在引人遐想。侯今天上午也說出，「已經做好準備面對各種挑戰」、「隨時都可以上場」之語。

對於郭侯之間如何協調整合？藍營人士指出，郭台銘從訪美到宣布參選，支持者都動起來，所以現在黨中央確實有點頭大。他表示，目前黨內氛圍確實挺侯的呼聲比較高，有些人說一定徵召侯，難免給人郭是來陪榜的感覺；不過現在已經有坊間民調顯示，郭已超越侯，所以未來黨中央若不顧民調高低堅持提名侯，郭和郭的支持者可能會感到不悅，影響日後團結整合。據了解，為了避免時間拉長、民調下滑，侯幕僚群目前也力勸侯盡快表態。

▲郭台銘返台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘再宣布選總統。（圖／記者林敬旻攝）

藍營人士進一步表示，郭台銘訪美回國後舉行記者會，一句如果最後的民調新北巿長侯友宜高過自己，國民黨決定徵召侯，將全力支持侯，親手終結了「郭柯配」，且因鴻海總部設在新北土城，郭侯兩人長期有溝通管道，雙方陣營也都理性克制，再來他們都是關公信徒，因此一旦黨中央宣布提名侯友宜，到時由侯親自登門拜訪郭，相信能夠獲得郭的支持。

此外，藍營人士也說，儘管郭台銘首要目標是選總統，但從他想要重回藍營大家庭，甚至為4年前退黨而公開道歉，相信郭其實也懷抱真心想為國民黨貢獻心力，重新獲得藍營支持者的信賴，不至於再重蹈4年前覆轍，「如果徵召侯友宜之後，郭台銘願意站在身邊相挺，這畫面會讓藍營支持者相當感動。」

藍營人士直言，照規定郭台銘要今年9月才能申請黨證，若郭展現出團結勝選的氣度，之後一定能重返藍軍；未來侯友宜當選總統，在國際、兩岸方面也會借重郭的經驗，例如派遣APEC特使等具代表性、尊崇性的任務，也絕對會有郭的角色。該人士並以歐巴馬跟希拉蕊為例，他們曾黨內競爭總統提名，後來盡棄前嫌、希拉蕊還擔任國務卿一職，以此期許郭台銘以大局為重。

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