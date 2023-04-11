快訊／放棄民進黨立委提名　劉世芳個人因素退選

▲民進黨立委劉世芳放棄提名。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委劉世芳11日拋下震撼彈，因個人因素退出高雄市第三選區（左營、楠梓）立委初選，放棄民進黨立委提名，民進黨中執會12日將處理該案。劉世芳稍早接受訪問時並未正面回應，僅稱明天將由中執會做最後確認。

民進黨新聞部主任張志豪稍早轉述2024大選提名策略小組會議內容指，高雄市第三選區（左營、楠梓），原於3月24日登記截止，由劉世芳1人登記，同額競選，惟11日劉世芳因個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄民進黨立法委員提名，會中決議提請4月12日中執會同意劉世芳退選。

據轉述，劉世芳今日透過書面向2024大選提名策略小組說明，因個人因素放棄民進黨立委提名。黨內人士說明，接下來將有兩種處理方式：一是比照無人登記的艱困選區，由黨主席進行徵召，二是重新進行立委初選登記，但因2024大選提名策略小組沒有權限決定，將於明日中執會處理。

此外，2024大選提名策略小組會後，張志豪轉述，嘉義縣第一選區初選提名協調結果，原登記參選的縣議員黃榮利為團結嘉義、顧全大局，接受協調，並已簽署協調退選聲明書，退出嘉義縣第一選區立委初選，該區形成同額競選，提請4月12日中執會同意停辦民意調查作業。

另據2024大選提名策略小組成員轉述，在目前14個非同額競選的初選區中，評估還有兩選區有協調空間；據了解，兩選區分別是新北市第一選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口 區、泰山區），湧言會前市議員何博文跨區再戰外，淡江大學助理教授彭莉惠登記角逐，以及新北市第四選區（新莊區75里），該區現任蘇系立委吳秉叡，面臨去年角逐市議員初選落馬的許文琪競爭。