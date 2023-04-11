2023是超級桃花年！唐綺陽公開「12星座戀愛運勢」　1星象有正桃花

▲唐綺陽公布2023年12星座最新戀愛運勢。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

2023年桃花要來了！外送平台「Uber Eats」今（11）日聯手占星專家「唐綺陽」聯手公布「2023年12星座桃花運勢」，唐綺陽表示從星象變化觀察，今年可是難得的超級桃花年，像是火象星座有機會遇見正桃花，而水象星座桃花則會現身在職場上，單身者可要把握機會脫單。

唐綺陽指出2023年是機會難得的超級桃花年，從星象變化觀察，火星與金星形成合相，引發2023年桃花運勢大爆發，並搶先公開4大星象的桃花運勢，若想掌握5月下旬至10月上旬的桃花運勢者則可於今（11）日晚上8時鎖定唐綺陽臉書粉專觀看最新「2023桃花年！12星座如何掌握戀愛運」，除了幫解析星象變化外，還能知道如何提升桃花運、好人緣的小撇步。

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●4大星象桃花運勢搶先看

火象星座：有正桃花出現，表現搶眼容易吸睛，有可能會一砲而紅，引起大家注目。人紅氣勢旺的火象星座，雖然點不到隨時濾鏡全開的完美容貌，但可以透過口紅、腮紅、眼影、指甲油隨時幫助妝點氣色。

土象星座：要小心有金錢的危機、遇到有問題的桃花，但是有可能化危機為轉機，雖然點不到九天玄女降臨來擋煞，來點手搖飲、炸雞、繽紛多彩的零食飲料等療癒系食物也不錯。

風象星座：就算沒有談戀愛也會交到很多朋友，成為朋友圈中的花蝴蝶。給風象星座的小建議，雖然點不到IG上百萬粉絲，但今年人緣桃花應酬多，朋友聚會少不了近距離聊天，出門前來點漱口水、亮白牙膏，保持口氣清香、牙齒潔白，聊出好人緣。

水象星座：桃花運表現在職場上，工作亮眼的水象星座有升官機會，不過再忙也別忘了要幫自己補充能量，點不到永不斷電的電池，但點得到方便享用的滷味、鍋貼、水餃，再忙也別忘了幫自己補充能量。