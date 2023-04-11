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第二波水逆「3重災戶」　12星座影響一次看

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲今年第二次水星逆行於4/21-5/14。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

慎防「重災戶」！清水孟國際塔羅小孟老師今天（11日）分享，第二波水逆來到，金牛座、牡羊座、獅子座受水逆影響最高，以及12星座如何因應水逆。

小孟老師說，今年第二次水星逆行於4/21-5/14，這時大多數人的溝通及想法上，會有受阻及不順暢的情況，就連原本很謹慎小心的星座也會有所牽累。

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TOP 12：天秤座

留意在外旅行或出差時，特別是與他人談論到宗教的議題時，切記保持平常的友善態度，別表示太過強硬，而想去改變對方的認知。

TOP 11：巨蟹座

留意在人際關係方面，要清楚表明自己的立場，別隨著別人而輕易變動，才能讓別人對你保持尊敬的心。

TOP 10：雙魚座

留意跟家人及長輩的溝通，可能出現想法被打壓的現象，記得冷靜溝通，別讓想法過於虛幻不實際。

TOP 9：射手座

留意與夥伴、合夥人的狀態，特別是有需要簽約時，要說清講明，避免誤會而變成訴諸法律的敵人。

TOP 8：天蠍座

留意在買賣不動產這方面，尤其是牽扯到他人資產時，需要更加注意，別過度掌控這方面的權利，試著讓雙方平等來談論會比較好。

TOP 7：魔羯座

留意與情人伴侶的相處，要懂得關心對方，別表現得凡事以你為主的態度，切記愛情的甜密是雙方製造出來的。

TOP 6：水瓶座

留意工作與健康的表現，容易會有不小心而造成身體受傷的情況，特別是身體出狀況時，在工作上別太過逞強才好。

TOP 5：處女座

留意在職場上的態度，尤其是在表達自己的主張時，別朝夕令改，一反常態，這樣容易讓下屬或職員難以做事。

TOP 4：雙子座

留意在內心想法，這段期間容易有匱乏感與不安的感覺，很多事情不敢去做或是有過多的擔心，應當試著靜下心，穩定自己的想法最重要。

TOP 3：獅子座　影響事業成效

受到水星與土星相位的關係，加重影響獅子座在水逆期間的事業表現。很多人會對獅子座感到意外，因為平常的獅子座很在乎面子問題，但這期間卻頻頻出錯，有點心不在焉。僅管獅子座的事業心依舊很重，但有點類似「做白工」的感覺，付出的心血都流失了。

因此這段水逆期間，獅子座務必要留加用心，凡事都須再三確認，畢竟水逆的影響之下，很多事情是無法預測的。特別是在通訊或傳達的這方面，容易讓有心人士從中攪局。

TOP 2：牡羊座　影響溝通表達

牡羊座在水逆這段期間，要特別留意與日常生活上溝通，容易衝動說錯話，造成人際關係的誤會與不便。接收別人的訊息通常沒問題，重點在於溝通表達上，顯得不夠用心或太隨意，讓別人覺得不被尊重，甚至會被誤認為表達力變弱了。特別是對家人或兄弟姊妹，容易有秘密被發現，而有家庭或與親人之間的糾紛。

所以水逆期間要多留意講話，別以為是身邊很熟的人，講話就隨便，因為這段期間容易出錯，在想法上容易有受阻而出現判斷失誤。在課業學習上，也要注意理解跟表達方面，避免出現牛頭不對馬尾的狀態。

TOP 1：金牛座　影響外在表現

金牛座在這次的水逆期間，最先受到影響，會常出現想法時常轉變、無法安定的現象。特別是與人溝通時，說的話可能讓人無法接受，自己的立場也常變卦，這樣會造成內心的焦躁不安，情緒也跟著受影響，會漸接導致生活不安定哦！

金牛座在這次水逆期間很容易跌倒受傷，所以外出時要多特別留意別發呆恍神。而在與人溝通時，說話要先經過大腦，思考後再說出來，不然很容易被誤解。使用電子設備來傳送資料要記得備份，以免當機遺失檔案。

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