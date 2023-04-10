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大逆轉！命理師點名4星座「4月擺脫霉運」：財運大好快把握

（示意圖／pixabay）

▲4月上旬後，4星座將迎接好運。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

雖然氣溫還是忽高忽低，但整體天氣卻是逐漸溫暖起來，讓人們都感覺的到「春天已經來臨」。塔羅牌老師艾菲爾就在臉書分享「霉運遠離的前四名星座」，內容直指天蠍座、摩羯座、處女座、雙魚座等4個星座有望擺脫霉運。其中天蠍座是最旺星座，不只健康和工作都會有良好的進展，更有望翻轉運勢，還有三個星座的財運正要全面衝刺。艾菲爾老師也表示，民眾可以依照自己太陽、上升星座來做參考。

第四名、雙魚座

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四月份，木星在你的第二宮將會為你帶來運勢的逆轉和好轉，不再受到霉運的影響。這意味著你在財務方面會有所進展，不管是在工作收入還是投資理財方面，你都有望得到可觀的回報。

另外，木星也會加強你的內心感受和精神層面的成長。你會更加關注自己的內在需求，尤其是在情感方面，會更加渴望愛情和家庭的關係。你可以嘗試通過自己的內心世界，更好地理解和面對自己的情感需求，好運就在眼前，把握機會，迎接更美好的未來！

第三名、處女座

四月份是處女座的幸運月份，木星進入你的第八宮，那些不順心的事情將漸漸遠離你。你將會感受到來自宇宙的力量，讓你在工作、事業、財富等方面都獲得了更多的機會和收穫。這個時期也是處理遺產、股票或者財務上的糾紛的好時機，你可能會獲得一些不錯的財務上的收益。

除了在財富方面的好運，你的感情運也會得到提升，你將會有更多機會與心儀的人相遇，從而開啟一段美好的戀情。把握好機會，將會迎來一段幸福美滿的時光。

第二名、摩羯座

四月份是木星進入魔羯座的第四宮，代表著你即將告別運氣不佳的日子，邁向好運連連的日子。在這段期間，你會感受到家庭和家人對你的重要性，尤其是在事業方面，你的家人和家庭成員可能會成為你最大的支持者和幫助者。這也是一個加強家庭關係的好時機，你可以抽出時間和家人共度時光，加強感情連結。

在事業方面，你的能力將會得到提升和肯定，也許會有升遷或得到更多的認可和責任。在財務方面，也會有好的表現，可以得到不錯的回報和報酬。另外，這段時間也適合進行重要的家庭或房屋相關事務，例如買房或翻修房子等，可以為你的未來打下穩固的基礎。好運就在眼前，好好把握機會，翻轉運勢，迎接美好的未來。

第一名、天蠍座

四月份木星在天蠍座的第六宮，代表著你的健康和工作事業運勢都會有所提升。如果你過去一直遇到霉運，現在有機會翻轉運勢。在健康方面，你將會更注重自己的身體，開始關心自己的飲食和運動習慣，因此身體狀況會有所改善。

在工作方面，你將會有更多的機會去發揮自己的才華，甚至可能會有突破性的進展，讓你的事業開始蒸蒸日上。此外，如果你有想要學習新技能或進修的計劃，現在正是實現的最佳時機，因為你的學習能力將會比平常更強。總之，木星在天蠍座的第六宮為你帶來了一個全新的開始，並且有機會翻轉運勢，趁著這個機會好好把握。

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