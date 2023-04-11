4星座「明知男友劈腿」還裝瞎！傻妹痴等：不想玩了就會回頭

▲你也曾遇過另一半劈腿，卻選擇睜一隻眼閉一隻眼嗎，還深信著他會回來嗎？（示意圖／網友茉莉提供）

文／亞提米斯

有些女生明知道自己的男友偷吃、劈腿，卻還是能夠裝成不知道、當成沒有發生過，不見得是心裡頭不難過，而是可能還不想分手，或者覺得男友一定還會回頭，只是偶爾的意亂情迷，也或許有很多其他的理由，讓一些星座的女生可以忍得住，卻也格外的令人覺得苦情不已，究竟哪些女生可以忍得住，明知道男友偷吃還能夠裝瞎呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽和金星星座

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第4名：摩羯女

摩羯女是冷靜出名的女人，只要還是很愛的狀態下，摩羯女是會不動聲色的，她們會暗中去找第三者談，不管是用硬的用軟的，摩羯女不見得會想要把這件事翻出來跟男友大吵，因為她們知道大吵沒有意義，也不會有幫助。

還想保住這段感情的話，就先除掉第三者，摩羯女是很有手段、腦袋很清楚的女人，至於對男友，摩羯女會把這些偷吃劈腿的證據保留下來，以當成未來準備翻臉時的武器。還愛著男友的話，通常只要不是男友主動提出分手，摩羯女就算知道對方偷吃，還是可以暫時忍得住。

第3名：雙魚女

偷吃和劈腿是有等級分別的，男人偶爾會有意亂情迷的時候，雙魚女還蠻清楚這一點，特別是在情場打滾過的雙魚女，都很明白男人總是難免會有這樣的情況，重點是這種偷吃劈腿是一夜情、多夜情，還是長夜漫漫斷不了的姦情。

如果只是單純的一夜情，或是男友只是偶爾的劈腿卻沒有跟對方有長久關係，雙魚女是可以裝瞎當沒看到，或是當成那只是男友的一點小錯，可是如果男友的心已經飛了的話，雙魚女會開始另尋新的對象，男友的不忠更讓雙魚女楚楚可憐，找到新的後當然就把舊的給甩了。

▲巨蟹女和處女女都是傻女生，只要男友對她夠好，就會痴痴地等。（示意圖／記者劉維榛攝）

第2名：處女女

通常處女座女生都逃不過傻女人排行榜，她們是非常會忍耐的女人，特別是很愛這個男友的時候，處女座女生會非常努力去「忍耐」，她們的忍功超強，認為只要男友還對她們很好，就代表這段感情還有救，還能夠繼續撐下去，不想破壞眼前的太平日子。

有些處女座女生還會細細觀察第三者究竟是哪個地方吸引了自己的男友，還會跟著去調整自己的態度、外表，可說是為了留住男友的心，犧牲奉獻到了一個很誇張的境界，為了不想跟男友吵架破壞感情，是屬於會忍耐裝瞎的類型。

第1名：巨蟹女

或許是抱著一種「等久了你就會回來」的想法，很多巨蟹女其實還蠻傳統，總覺得男人在外面玩玩是因為新鮮，不想玩了就會回頭，只要她們傻傻的等著，男人總有一天會回頭來的，因而不少巨蟹女就算知道男友劈腿偷吃，還是會裝成沒看到。

把眼淚往肚子裡吞是很多巨蟹座女生的寫照，她們也深怕如果自己跟男友把這件事攤開來說，男友就會因此離開，很多巨蟹女是很需要有男人當依靠的傳統型女性，也因此在不願意也不想失去男友的想法底下，巨蟹女也只好裝瞎忍耐。

本文經授權轉自：亞提米斯