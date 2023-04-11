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晚上10點還在敲！桃捷中間柱施工「房舍搖動」　住戶氣炸怒報警

▲桃園捷運在中壢火車站附近施作深井及中間柱工程。（圖／民眾提供）

▲桃園捷運在中壢火車站附近施作深井及中間柱工程。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市府捷運工程昨(10日)深夜在中壢火車站附近施工，巨大撞擊地層聲音和震動，引發站前居民不滿和憤怒，電召警方制止才停工，還給居民安寧睡眠環境。居民表示，工程不但在深夜10時後進行，施工方式又老舊，讓附近居民飽受噪音之苦；施工包商則是說，為了趕工程度，未來將會朝降低噪音方向努力。

▲深夜施工的震動和巨大噪音引發居抗議和不滿。（圖／民眾提供）

▲深夜施工的震動和巨大噪音引發居抗議和不滿。（圖／民眾提供）

桃園市進行的鐵路地下化和捷運工程已10年，桃捷目前正在進行中壢火車站附近中正路上的深井和中間柱的施工，每天巨大撞擊地層的震動和聲音，讓附近的房舍都會搖動，昨晚更在晚上10點後施工，讓附近居民無法入眠，居民氣得只好找來員警幫忙阻止。

警方和接受申訴的環保單位人員說，他們有聽到很多抱怨，但施工單位說白天車輛多工程不好做，只好用深夜人少車少時來進行工程，他們會再協調施工單位注意工程相鄰住戶房屋結構的安全和噪音的問題。石頭里辦公室則表示，將會行文給相關單位，要求注意安全和施工時間，不要造成附近居民住家安全和安寧受影響，但最重要是改變施工方式，用較為安全和噪音較低方式施工，更應設置監測系統，以免造成重大災害。

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